Мать бежала за автомобилем полиции: в Киеве во время протеста на Теремках задержали детей

Полиция / © УНИАН

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В Киеве стражи порядка задержали подростков во время протестов против уничтожения зеленой зоны. Детей вывели на глазах у матери и в сопровождении ювенальной полиции, а женщина вынуждена была бежать за автомобилем.

Об этом сообщила активистка Екатерина Чепура.

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В Киеве во время протеста задержали подростков

По словам Екатерины Чепуры, задержанным подросткам предъявлены обвинения в том, что они якобы не давали передвигаться по парку и бросали яйца.

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«Задерживали на глазах у матери, в сопровождении ювенальной полиции, мама бежала за автомобилем», — отметила активистка.

Она добавила, что поскольку у полиции не было никаких доказательств этих нарушений, детей продержали несколько часов, взяли объяснения и в конце концов отпустили. Автор сообщения отметила, что в парке было много других подростков, которые также озабочены судьбой зеленой зоны.

«Выбросив нас за пределы забора, полиция и подрядчики разделились и одна часть этой группировки пошла на другой конец парка и начала вырубку с другой стороны возле детской площадки, но большое количество местных быстро помешала вырубке», — сообщила Екатерина Чепура.

Она добавила, что ситуация изменилась после приезда журналистов — как только началась съемка, вырубку остановили. Воспользовавшись этим, активисты зашли на территорию работ. Представители полка полиции специального назначения (ППСН) на этот раз не применяли жесткие меры, а обычная полиция не смогла остановить людей из-за количественного превосходства активистов.

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«На данный момент мы остановили вырубку деревьев. Но половины парка уже нет. Завтра все начнется снова. Еду домой с синяками. В последний раз такие ужасные кровоподтеки от полиции я получила во время протестов против ограничения мирных собраний, даже не могу вспомнить год», — сообщила активистка.

В то же время в сообщении подчеркивается, что никто из протестующих не выступает против прокладки теплотрассы — ее можно спокойно проложить по улице Теремковской, как это предусмотрено Генеральным планом Киева.

Протест в Киеве из-за вырубки парка — что известно

Напомним, на Теремках в Киеве разразился скандал из-за вырубки 80-летней лесополосы для прокладки теплотрассы, что повлекло стычки местных жителей с полицией.

В лесополосе планируют срезать 660 деревьев. По словам активистов, этой зеленой зоне около 80 лет. Она сохранилась с тех пор, когда за Теремками и Окружной дорогой не было застройки, а тянулись только дачи и поля, разделенные защитными полосами.

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