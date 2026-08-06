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- Киев
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"Работают только на проезд": в Киеве из-за подорожания транспорта люди массово увольняются с работы - эксперт
Повышение тарифов на коммунальный транспорт в Киеве заставляет людей увольняться с работы, говорит эксперт Дмитрий Перов.
Рост стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева уже приводит к кризису на рынке труда, прежде всего среди работников бюджетной сферы. Медицинский персонал и другие специалисты по низким окладам вынуждены покидать свои должности, поскольку ежедневные расходы на дорогу стали для них неподъемными.
Об этом в эфире «Утро.LIVE» заявил домоохранитель Дмитрий Перов.
По словам эксперта, больше всего страдают горожане, которые достаются на работу с несколькими пересадками. При среднем уровне заработной платы в 10-12 тысяч гривен транспортные расходы становятся критическими для семейного бюджета.
«Людям нужно с пересадкой ехать. Это 60 гривен в одну сторону, 60 в другую — 120 гривен в день при зарплате 10-12 тысяч. Это просто невозможно», — подчеркнул эксперт.
Дмитрий Перов отметил, что столица столкнулась только с первыми проявлениями проблемы. Сейчас большинство киевлян продолжают пользоваться поездками, приобретенными в приложении Киев Цифровой по предварительной цене в 8 гривен. Однако эти запасы окончательно иссякнут уже в начале осени, что может повлечь за собой новую волну увольнений среди работников с небольшими доходами.
Цены на проезд в Киеве кардинально выросли
С 15 июля в Киеве изменились тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость одной поездки составляет 30 грн. Но для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом, будет действовать система скидок на проездные билеты.
Как объясняют городские власти, тарифы не пересматривались с 2018 года. Удорожание связывают с ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, горючее, заработные платы работников, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока.
По расчетам перевозчиков, экономически обоснованный тариф 2026 должен составить 64,60 грн в метро и 44,14 грн — в наземном транспорте. В то же время новую стоимость определили на основе фактических затрат за 2025 год.