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В Киеве прозвучала тревога: военные сообщили о целях на столицу
Военные предупредили о движении ракет по направлению к столице и Киевской области.
В ночь на 6 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили воздушные силы.
По данным военных, баллистические ракеты с северо-восточного направления двигались в сторону Броваров, Киева и Борисполя.
В Киевской городской военной администрации подтвердили, что воздушную тревогу в столице объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что война в Украине и массированные атаки, по словам аналитиков, перешли в новую фазу — эксперты предупредили об угрозах ближайших дней.
Мы ранее информировали, что война, которую Россия ведет против Украины, вошла в новый этап эскалации, сопровождающийся резким ростом числа жертв среди гражданского населения.