В Киеве прозвучала тревога: военные сообщили о целях на столицу

Атака на Киев / © Getty Images

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В ночь на 6 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили воздушные силы.

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По данным военных, баллистические ракеты с северо-восточного направления двигались в сторону Броваров, Киева и Борисполя.

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В Киевской городской военной администрации подтвердили, что воздушную тревогу в столице объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что война в Украине и массированные атаки, по словам аналитиков, перешли в новую фазу — эксперты предупредили об угрозах ближайших дней.

Мы ранее информировали, что война, которую Россия ведет против Украины, вошла в новый этап эскалации, сопровождающийся резким ростом числа жертв среди гражданского населения.

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