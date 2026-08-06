ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прозвучала тревога: военные сообщили о целях на столицу

Военные предупредили о движении ракет по направлению к столице и Киевской области.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Киев

Атака на Киев / © Getty Images

В ночь на 6 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили воздушные силы.

По данным военных, баллистические ракеты с северо-восточного направления двигались в сторону Броваров, Киева и Борисполя.

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что воздушную тревогу в столице объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что война в Украине и массированные атаки, по словам аналитиков, перешли в новую фазу — эксперты предупредили об угрозах ближайших дней.

Мы ранее информировали, что война, которую Россия ведет против Украины, вошла в новый этап эскалации, сопровождающийся резким ростом числа жертв среди гражданского населения.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie