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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Баллистический удар по Киеву 5 августа: количество жертв возросло — новые данные

В больнице скончался 55-летний мужчина, который получил ранение в результате российского ракетного удара по Киеву ночью 5 августа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Удар по Киеву 5 августа.

Удар по Киеву 5 августа. / © Associated Press

В ночь на среду, 5 августа, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В результате удара количество жертв в столице возросло до двух.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

«Стало известно, что в больнице скончался 55-летний мужчина, получивший ранение в результате обстрела Киева 5 августа», — говорится в сообщении.

Заметим, что после атаки в мэрии информировали, что погиб один человек, а несколько десятков получили ранения. В частности, по данным медиков, четверо травмированных были тяжелыми.

Напомним, после атаки возникли сильные пожары — все районы Киева столкнулись с новой опасностью. Наиболее критическая ситуация с качеством воздуха была на севере и западе столицы. В Святошинском и Оболонском районах индекс AQI колеблется от 140 до 174 единиц.

Кроме того, в Голосеевском районе произошла незначительная утечка аммиака. На одном из предприятий произошло попадание в одну из цистерн с аммиаком. Повреждено оборудование, а не сама цистерна. Все заслонки были закрыты.

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