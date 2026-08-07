"Пусть умирают счастливыми дома": что произошло с сотнями людей, вернувшихся в Чернобыль

Чернобыль

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ая

Документы, сменная одежда и еда всего на несколько дней — именно с таким набором в апреле 1986 тысячи жителей Припяти и окрестных сел садились в автобусы. Им говорили, что это временно, но большинство так и не увидело своих домов снова. В общей сложности тогда было эвакуировано более 116 тысяч человек, а затем с загрязненных территорий Украины, Беларуси и РФ отселили еще около 220 тысяч.

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«Дом победил радиацию»

Однако прошло всего несколько недель, и люди начали возвращаться назад. Около 1200 человек — преимущественно преклонных лет — тайно и без разрешения пробивались сквозь блокпосты в родные дома. Их назвали самоселами. Первые семьи вернулись в деревни Черемошна и Нивецкое уже 21 июня 1986 года — менее чем через два месяца после взрыва на IV энергоблоке. Об этом говорится в статье издания SpaceDaily.

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Они не были невеждами, не понимавшими угрозы. Просто для пожилых людей ощущение дома оказалось сильнее невидимой, беззвучной радиации. У режиссера документального фильма «Бабушки Чернобыля» Голли Моррис есть меткая фраза по этому поводу: «В конце концов дом победил радиацию».

От выселения до молчаливого согласия

Сначала стражи порядка останавливали самоселов и снова принудительно вывозили из Зоны отчуждения. Но это не работало — люди возвращались снова и снова. Со временем позиция властей смягчилась. Логика чиновников была простой и жестокой: старикам позволяли остаться, потому что считали, что им все равно осталось немного, но они по крайней мере умрут счастливыми в собственных домах.

В 2012 году эта толерантность стала почти официальной: местная администрация позволила пожилым самоселам оставаться доживать возраст, но строго-настрого запретила селиться молодежи.

Вернулись преимущественно те, кому было за 50 лет. Десятилетие спустя большинство из них составляли женщины — в 2015 году почти все остатки населения Зоны составляли вдовы в возрасте 70–80 лет.

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Что случилось с теми, кто остался?

Годами бытовал миф о том, что чернобыльские самоселы якобы прожили дольше тех, кого эвакуировали. Однако научные исследования показывают совсем другую картину.

Исследование 2021 года, проанализировавшее медицинские и дозиметрические данные, подтвердило: длительное проживание в Зоне отчуждение негативно повлияло как на физическое, так и на психическое здоровье самоселов и привело к атипичному (ускоренному) старению. Кроме того, международные эксперты зафиксировали у этих людей хронический психологический стресс, вызванный разрушением традиционного уклада жизни и социальных связей.

Ученые отмечают: это не значит, что радиация была безопасной. Это лишь доказывает, что вред от принудительного переселения и стресс от потери дома могут быть не менее разрушительными, чем радиационный риск.

Угасание Чернобыльской громады

Сообщество самоселов изначально не имело шансов на восстановление. Здесь не рождались дети, а молодежи категорически запрещали въезд.

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Если в 2007 году в Зоне отчуждения проживало около 314 самоселов, то в 2018 их оставалось около 130. Свежие оценки варьируются от 25 до нескольких десятков человек.

Причина исчезновения этой уникальной группы людей оказалась менее драматичной, чем сама катастрофа 1986 года: пожилые люди просто старели и уходили из жизни естественным путем, а заменить их было некому. История чернобыльских самоселов подходит к концу вместе с жизнью последних ее свидетелей.

Напомним, что в Чернобыле проживает 100-летняя Мария Чалая. Раньше мы писали о том, как она выжила среди радиации и хищников. Мария Ульяновна Чалая родилась в 1926 году, после аварии планетарного масштаба отказалась оставлять на произвол судьбы свой дом в селе Куповатое и до сих пор живет там со своей 74-летней дочерью.

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