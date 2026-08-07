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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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На Киев надвигается опасность: синоптики предупредили о двойном ударе стихии и назвали даты

В то время как 7 августа температура воздуха в столичном регионе будет бить рекорды, ближе к вечеру синоптики прогнозируют сильные ливни.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Киев / иллюстративное фото

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

В пятницу, 7 августа, в Киевской области и в столице сохранится сильная жара до +38, однако уже во второй половине дня погода резко изменится из-за приближения грозового фронта с ливнями, градом и шквальным ветром.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в столице жаркую погоду с температурой воздуха +33…+34 градуса.

«Большую часть суток будет без осадков, однако вечером пройдет дождь с грозой, возможны шквалы и даже сильные ливни», — отмечает Диденко.

По данным Украинского гидрометцентра, 7 августа в Киевской области и в столице ожидается изнурительная жара и сложные метеорологические условия. По области температура воздуха днем поднимется до +35…+38 градусов тепла. В Киеве день также будет жарким — ожидается до +35 градусов тепла.

Если ночь пройдет без осадков, то уже днем южный ветер сменит направление на северное (5–10 м/с) и принесет умеренные, местами сильные дожди с грозами, а в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

В связи с грозовым фронтом в регионе объявлен первый, желтый, уровень опасности, поскольку непогода может затруднить движение транспорта и работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Киевской области 7 августа / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Киевской области 7 августа / © Укргидрометцентр

Кроме того, в течение всего дня в регионе будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности, что существенно повышает риск возникновения и быстрого распространения огня в экосистемах.

На метеопортале Sinoptik прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Синоптики отмечают, что дождь, который начнётся во второй половине дня, к вечеру должен ослабнуть.

Температура воздуха днём будет колебаться от +29 до +32 градусов тепла.

Погода в Киеве 7 августа

Погода в Киеве 7 августа

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине 7 августа.

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