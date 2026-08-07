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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київ суне небезпека: синоптики попередили про подвійний удар стихії і назвали дати

У той час як температура повітря в столичному регіоні 7 серпня битиме рекорди, ближче до вечора синоптики прогнозують сильні зливи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

У п’ятницю, 7 серпня, на Київщині та в столиці утримуватиметься сильна спека до +38, проте вже в другій половині дня погода стрімко зміниться через наближення грозового фронту зі зливами, градом та шквальним вітром.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці спекотну погоду з температурою повітря +33…+34 градуси.

«Більшу частину доби буде без опадів, проте ввечері пройде дощ з грозою, можливі шквал і навіть сильні зливи», — зазначає Діденко.

За даними Українського гідрометцентру 7 серпня на Київщині та в столиці очікується виснажлива спека та складні метеорологічні умови. По області температура повітря вдень підніметься до +35…+38 градусів тепла. У Києві день також буде спекотним — очікується до +35 градусів тепла.

Якщо ніч мине без опадів, то вже вдень південний вітер змінить напрямок на північний (5–10 м/с) і принесе помірні, місцями значні дощі з грозами, а в окремих районах — град та шквали 15–20 м/с.

У зв’язку з грозовим фронтом, в регіоні оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності, оскільки негода може ускладнити рух транспорту й роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Синоптики попереджають про грози та шквали на Київщині 7 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози та шквали на Київщині 7 серпня / © Укргідрометцентр

Окрім того, протягом усього дня в регіоні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, що суттєво підвищує ризик виникнення й швидкого поширення вогню в екосистемах.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Синоптики зазначають, що дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.

Температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +32 градусів тепла.

Погода у Києві 7 серпня / © скриншот

Погода у Києві 7 серпня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати в Україні 7 серпня.

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