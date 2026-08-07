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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: может сбоить энергосистема

Опасные метеорологические явления могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Гроза

Гроза / © unsplash.com

Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) для Киева и Киевской области на 8 августа из-за ожидаемых грозов, которые могут привести к сбоям в работе энергосистемы и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет около 20°, а днем поднимется до 25-27°.

Специалисты призывают жителей во время грозы соблюдать правила безопасности: избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций:

  • Подтопление проезжей части или тротуаров: диспетчерская УК «Киевавтодор» — 044 284 74 19.

  • Упавшие деревья или сломанные ветви: аварийно-диспетчерская служба КО «Киевзеленстрой» — 044 272 40 18.

  • Угроза жизни из-за падения деревьев: спасатели по номерам 101 или 044 430 37 13 (КАРС).

  • Травмирование людей: экстренная медицинская помощь — 103.

  • Неисправность светофоров или дорожных знаков: ЦОДР — 050 387 35 42.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине вместе с похолоданием сует опасная стихия.

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