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- Киев
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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: может сбоить энергосистема
Опасные метеорологические явления могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.
Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) для Киева и Киевской области на 8 августа из-за ожидаемых грозов, которые могут привести к сбоям в работе энергосистемы и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
По данным Укргидрометцентра, в пятницу в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет около 20°, а днем поднимется до 25-27°.
Специалисты призывают жителей во время грозы соблюдать правила безопасности: избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.
Куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций:
Подтопление проезжей части или тротуаров: диспетчерская УК «Киевавтодор» — 044 284 74 19.
Упавшие деревья или сломанные ветви: аварийно-диспетчерская служба КО «Киевзеленстрой» — 044 272 40 18.
Угроза жизни из-за падения деревьев: спасатели по номерам 101 или 044 430 37 13 (КАРС).
Травмирование людей: экстренная медицинская помощь — 103.
Неисправность светофоров или дорожных знаков: ЦОДР — 050 387 35 42.
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