У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності: може збоїти енергосистема

Гроза / © unsplash.com

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Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) для Києва та Київської області на 8 серпня через очікувані грози, які можуть призвести до збоїв у роботі енергосистеми та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

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За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю в столичному регіоні очікується хмарна погода з проясненнями та північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме близько 20°, а вдень підніметься до 25-27°.

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Фахівці закликають мешканців під час грози дотримуватися правил безпеки: уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.

Куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій:

Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» — 044 284 74 19.

Дерева, що впали, чи зламані гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» — 044 272 40 18.

Загроза життю через падіння дерев: рятувальники за номерами 101 або 044 430 37 13 (КАРС).

Травмування людей: екстрена медична допомога — 103.

Несправність світлофорів чи дорожніх знаків: ЦОДР — 050 387 35 42.

Раніше ми повідомляли про те, що на Україну разом з похолоданням суне небезпечна стихія.

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