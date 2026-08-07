ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
710
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності: може збоїти енергосистема

Небезпечні метеорологічні явища можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гроза

Гроза / © unsplash.com

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) для Києва та Київської області на 8 серпня через очікувані грози, які можуть призвести до збоїв у роботі енергосистеми та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю в столичному регіоні очікується хмарна погода з проясненнями та північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме близько 20°, а вдень підніметься до 25-27°.

Фахівці закликають мешканців під час грози дотримуватися правил безпеки: уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.

Куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій:

  • Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» — 044 284 74 19.

  • Дерева, що впали, чи зламані гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» — 044 272 40 18.

  • Загроза життю через падіння дерев: рятувальники за номерами 101 або 044 430 37 13 (КАРС).

  • Травмування людей: екстрена медична допомога — 103.

  • Несправність світлофорів чи дорожніх знаків: ЦОДР — 050 387 35 42.

Раніше ми повідомляли про те, що на Україну разом з похолоданням суне небезпечна стихія.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie