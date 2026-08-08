Росія цілила по Правобережжю Києва: монітори розкрили деталі нічної ракетної атаки

Атака на Київ 8 серпня / © із соцмереж

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У ніч проти 8 серпня російська армія завдала ракетного удару по Києву. За попередніми даними, ціллю ворога була правобережна частина столиці.

Про це повідомив моніторинговий канал Monitorwar.

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За даними моніторів, під час атаки російські війська могли застосувати орієнтовно 4–6 зенітних керованих ракет С-400, а також дві балістичні ракети «Іскандер-М» або північнокорейські KN-23.

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«Станом на зараз відомо, що ворог цілив по Правобережжю столиці», — йдеться у повідомленні.

Інформація про наслідки ракетного удару та конкретні місця можливих влучань наразі уточнюється.

Після атаки у Києві оголосили відбій ракетної небезпеки. На момент повідомлення Monitorwar нових ракетних загроз для столиці не фіксували.

Нагадаємо, що у Києві та передмісті пролунали вибухи.

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