- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 9657
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія цілила по Правобережжю Києва: монітори розкрили деталі нічної ракетної атаки
Під час нічної атаки на Київ російські війська могли застосувати ракети С-400 та балістичні «Іскандер-М» або KN-23.
У ніч проти 8 серпня російська армія завдала ракетного удару по Києву. За попередніми даними, ціллю ворога була правобережна частина столиці.
Про це повідомив моніторинговий канал Monitorwar.
За даними моніторів, під час атаки російські війська могли застосувати орієнтовно 4–6 зенітних керованих ракет С-400, а також дві балістичні ракети «Іскандер-М» або північнокорейські KN-23.
«Станом на зараз відомо, що ворог цілив по Правобережжю столиці», — йдеться у повідомленні.
Інформація про наслідки ракетного удару та конкретні місця можливих влучань наразі уточнюється.
Після атаки у Києві оголосили відбій ракетної небезпеки. На момент повідомлення Monitorwar нових ракетних загроз для столиці не фіксували.
Нагадаємо, що у Києві та передмісті пролунали вибухи.