У Києві після атаки РФ спалахнули пожежі: на Оболоні горять резервуари з паливом

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У Голосіївському та Оболонському районах Києва зафіксували пожежі. За попередньою інформацією, на Оболоні загорілися резервуари з паливом.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, у Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови.

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Водночас в Оболонському районі надійшло повідомлення про займання резервуарів із паливом.

На місця подій прямують екстрені служби. Інформація про масштаби пожеж та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Києві вночі 8 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російського ударного озброєння.

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Нагадаємо, 1 серпня Росія завдала смертельного удару по Києву, застосувавши балістику. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у різних районах столиці. За останніми даними, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще десятки дістали поранення.

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Через ворожий удар будівля посольства Литви в Києві зазнала пошкоджень. Одна з ракет вибухнула за декілька метрів від дипломатичного представництва. Міністр закордонних справ Литви емоційно відреагував на російську атаку по столиці.

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