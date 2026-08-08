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У Києві після атаки РФ спалахнули пожежі: на Оболоні горять резервуари з паливом
У Голосіївському та Оболонському районах Києва зафіксували загоряння. В одному з районів, за попередніми даними, горять резервуари з паливом.
У Голосіївському та Оболонському районах Києва зафіксували пожежі. За попередньою інформацією, на Оболоні загорілися резервуари з паливом.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови.
Водночас в Оболонському районі надійшло повідомлення про займання резервуарів із паливом.
На місця подій прямують екстрені служби. Інформація про масштаби пожеж та можливих постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, у Києві вночі 8 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російського ударного озброєння.
Атаки РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, 1 серпня Росія завдала смертельного удару по Києву, застосувавши балістику. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у різних районах столиці. За останніми даними, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще десятки дістали поранення.
Через ворожий удар будівля посольства Литви в Києві зазнала пошкоджень. Одна з ракет вибухнула за декілька метрів від дипломатичного представництва. Міністр закордонних справ Литви емоційно відреагував на російську атаку по столиці.