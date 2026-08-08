У Києві та передмісті пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 8 серпня у Києві та передмісті пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги та загрози застосування балістичного озброєння.

Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

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Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Згодом з'явилася інформація про швидкісні цілі, які прямували у напрямку Києва.

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Моніторингові канали повідомляли про кілька швидкісних цілей та закликали мешканців столиці й області залишатися в укриттях.

Невдовзі у Києві та передмісті було чути вибухи. За даними моніторингових ресурсів, загроза застосування балістичного озброєння з району Брянська РФ зберігалася.

Офіційної інформації щодо можливих влучань, роботи протиповітряної оборони та наслідків атаки наразі немає.

Мешканців закликають не залишати укриття до офіційного відбою повітряної тривоги.

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Нагадаємо, 5 серпня російські війська здійснили масований удар по Київській області, який став наймасштабнішою атакою на український бізнес за весь час війни. Пошкоджено 78 об’єктів у Броварському, Бучанському та Фастівському районах, зокрема склади, виробництва та транспортн таких компаній, як «Нова пошта», «Розетка», «Сільпо», «Епіцентр» та інші. Внаслідок ударів загинуло 16 людей, десятки отримали травми.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року держава отримує приблизно втричі менше антибалістичних ракет для систем на кшталт Patriot. Партнери офіційно пояснюють це подіями на Близькому Сході, проте президент не виключає і політичного тиску з метою зробити Україну «більш зговірливою». На тлі цього дефіциту держава робить ставку на розробку власних систем ППО.

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