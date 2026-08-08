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В Киеве и пригороде раздались взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
В Киеве и пригороде раздались взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения с северного направления.
В ночь на 8 августа в Киеве и пригороде раздались взрывы на фоне воздушной тревоги и угрозы применения баллистического вооружения.
Об опасности сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Воздушные силы предотвратили угрозу применения баллистического вооружения с северного направления. Впоследствии появилась информация о скоростных целях, направлявшихся в направлении Киева.
Мониторинговые каналы сообщали о нескольких скоростных целях и призвали жителей столицы и области оставаться в укрытиях.
Вскоре в Киеве и пригороде были слышны взрывы. По данным мониторинговых ресурсов, угроза применения баллистического вооружения из Брянска района РФ сохранялась.
Официальной информации о возможных попаданиях, работе противовоздушной обороны и последствиях атаки пока нет.
Жителей призывают не покидать укрытие до официального отбоя воздушной тревоги.
Напомним, 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области , который стал самой масштабной атакой на украинский бизнес за все время войны. Повреждены 78 объектов в Броварском, Бучанском и Фастовском районах, в частности склады, производства и транспорт таких компаний, как «Новая почта», «Розетка», «Сильпо», «Эпицентр» и другие. В результате ударов погибли 16 человек, десятки получили травмы.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года государство получает примерно втрое меньше антибалистических ракет для систем типа Patriot. Партнеры официально объясняют это событиями на Ближнем Востоке, однако президент не исключает и политическое давление с целью сделать Украину более сговорчивой. На фоне этого дефицита государство делает ставку на разработку собственных систем ПВО.