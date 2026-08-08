На Киевщине в результате атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок

Скорая помощь. Иллюстрация / © УНИАН

Реклама

В Броварском районе Киевской области зафиксировали последствия российской атаки на трех локациях. Погибли три человека, среди которых ребенок, еще три человека пострадали.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко .

Реклама

По его словам, среди трех пострадавших также ребенок.

Реклама

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава Киевской ОГА.

В результате падения обломков был поврежден частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, возник пожар на территории нежилого здания.

На местах ударов работают спасатели и другие необходимые службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Ткаченко подчеркнул, что сейчас главными задачами является помощь пострадавшим, оперативная ликвидация последствий и обеспечение безопасности людей.

Реклама

Напомним, 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области , который стал самой масштабной атакой на украинский бизнес за все время войны. Повреждены 78 объектов в Броварском, Бучанском и Фастовском районах, в частности склады, производства и транспорт таких компаний, как «Новая почта», «Розетка», «Сильпо», «Эпицентр» и другие. В результате ударов погибли 16 человек, десятки получили травмы.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года государство получает примерно втрое меньше антибалистических ракет для систем типа Patriot. Партнеры официально объясняют это событиями на Ближнем Востоке, однако президент не исключает и политическое давление с целью сделать Украину более сговорчивой. На фоне этого дефицита государство делает ставку на разработку собственных систем ПВО.

Новости партнеров