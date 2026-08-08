- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 9769
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия целила по Правобережью Киева: мониторы раскрыли детали ночной ракетной атаки
Во время ночной атаки на Киев российские войска могли использовать ракеты С-400 и баллистические «Искандер-М» или KN-23.
В ночь на 8 августа российская армия нанесла ракетный удар по Киеву . По предварительным данным, целью неприятеля была правобережная часть столицы.
Об этом сообщил мониторинговый канал Monitorwar.
По данным мониторов, во время атаки российские войска могли применить ориентировочно 4-6 зенитных управляемых ракет С-400 , а также две баллистические ракеты "Искандер-М" или северокорейские KN-23 .
«На сегодня известно, что враг целил по Правобережью столицы», — говорится в сообщении.
Информация о последствиях ракетного удара и конкретных местах возможных попаданий в настоящее время уточняется.
После атаки в Киеве объявили отбой ракетной опасности. К моменту сообщения Monitorwar новых ракетных угроз для столицы не фиксировали.
Напомним, что в Киеве и пригороде раздались взрывы .