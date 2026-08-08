Россия целила по Правобережью Киева: мониторы раскрыли детали ночной ракетной атаки

Атака на Киев 8 августа / © из соцсетей

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В ночь на 8 августа российская армия нанесла ракетный удар по Киеву . По предварительным данным, целью неприятеля была правобережная часть столицы.

Об этом сообщил мониторинговый канал Monitorwar.

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По данным мониторов, во время атаки российские войска могли применить ориентировочно 4-6 зенитных управляемых ракет С-400 , а также две баллистические ракеты "Искандер-М" или северокорейские KN-23 .

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«На сегодня известно, что враг целил по Правобережью столицы», — говорится в сообщении.

Информация о последствиях ракетного удара и конкретных местах возможных попаданий в настоящее время уточняется.

После атаки в Киеве объявили отбой ракетной опасности. К моменту сообщения Monitorwar новых ракетных угроз для столицы не фиксировали.

Напомним, что в Киеве и пригороде раздались взрывы .

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