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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
29k
Время на прочтение
1 мин

Неожиданная баллистическая атака на Киев и смертельный удар РФ по Киевщине: главные новости ночи 8 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киевщину 8 августа

Атака на Киевщину 8 августа

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 августа 2026 года:

  • На Киевщине в результате атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок Читать далее –>

  • По Киеву могли применить около восьми баллистических ракет: военный обозреватель предупредил о новой угрозе Читать далее –>

  • "Даже невинный ребенок": сельский голова эмоционально отреагировал на смертельную атаку РФ Читать далее –>

  • Спасатели показали результат смертельной атаки РФ в Киевскую область: продолжается ликвидация последствий удара Читать далее –>

  • Россия целила по Правобережью Киева: мониторы раскрыли детали ночной ракетной атаки Читать далее –>

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