ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
29k
Час на прочитання
1 хв

Несподівана балістична атака на Київ та смертельний удар РФ по Київщині: головні новини ночі 8 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Київщину 8 серпня

Атака на Київщину 8 серпня / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 серпня 2026 року:

  • На Київщині внаслідок атаки РФ загинули троє людей, серед них дитина Читати далі –>

  • По Києву могли застосувати близько восьми балістичних ракет: військовий оглядач попередив про нову загрозу Читати далі –>

  • "Навіть безневинне дитя": сільський голова емоційно відреагував на смертельну атаку РФ Читати далі –>

  • Рятувальники показали результат смертельної атаки РФ на Київщину: триває ліквідація наслідків удару Читати далі –>

  • Росія цілила по Правобережжю Києва: монітори розкрили деталі нічної ракетної атаки Читати далі –>

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie