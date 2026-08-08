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- Київ
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Несподівана балістична атака на Київ та смертельний удар РФ по Київщині: головні новини ночі 8 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 серпня 2026 року:
На Київщині внаслідок атаки РФ загинули троє людей, серед них дитина Читати далі –>
По Києву могли застосувати близько восьми балістичних ракет: військовий оглядач попередив про нову загрозу Читати далі –>
"Навіть безневинне дитя": сільський голова емоційно відреагував на смертельну атаку РФ Читати далі –>
Рятувальники показали результат смертельної атаки РФ на Київщину: триває ліквідація наслідків удару Читати далі –>
Росія цілила по Правобережжю Києва: монітори розкрили деталі нічної ракетної атаки Читати далі –>
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