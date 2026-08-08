РФ ночью атаковала Киев и область ракетами и дронами: все, что известно по состоянию на этот час (фото)

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на субботу, 8 августа, Россия совершила очередную комбинированную воздушную атаку на Украину. Основной ракетный удар пришелся на Киев и Киевскую область. Перед этим столицу и ряд других регионов атаковали ударные беспилотники.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке по состоянию на этот час.

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Атака началась с беспилотников

В течение ночи Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских ударных БПЛА через Черниговщину и Киевщину.

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В частности, дроны двигались в направлении Большой Дымерки, Броваров и непосредственно Киева. Также группы БпЛА фиксировали на Днепропетровщине - они направлялись в направлении Днепра.

Во время воздушной тревоги в Киеве и Днепре сообщали о взрывах .

По Киеву ударили баллистикой

Впоследствии воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. В столице раздалась серия мощных взрывов.

По предварительной оценке мониторингового канала Monitorwar, российские войска могли применить по Киеву ориентировочно 4-6 зенитных управляемых ракет комплекса С-400, а также две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23.

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По данным мониторов, россияне целили по Правобережью столицы.

В то же время военный обозреватель Богдан Мирошников сообщал, что всего по Киеву могли применить около восьми баллистических ракет . По его словам, среди них были не только ракеты С-400, но и "Искандер-М".

Окончательное количество и типы применяемых средств поражения должны установить воздушные силы.

При атаке мониторинговые ресурсы также предупреждали о возможной угрозе пусков ракет "Циркон". Подтверждения их фактического применения по Киеву пока нет.

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В Киеве вспыхнули пожары

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки по меньшей мере в двух районах города.

В Голосеевском районе, по предварительной информации, возник пожар на территории нежилой застройки.

В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом.

В места происшествия отправились экстренные службы.

По состоянию на 06:48 в ГСЧС уточнили информацию об атаке:

Голосеевский район: пожар охватил гаражи в 2 отдельных ячейках на общей площади 1000 кв. м. Также произошло возгорание нежилого здания с картоном. Их локализовали, проводятся работы по ликвидации.

Оболонский район: произошло возгорание на территории предприятия. Пожар был ликвидирован.

В Киевской области погибли четыре человека

Самые тяжелые последствия ночной атаки по состоянию на этот час зафиксированы в Броварском районе Киевской области.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях российской атаки на трех локациях.

Ночью стало известно, что погибли три человека , среди них ребенок. Еще три человека пострадали, среди них также ребенок.

В селе Пуховка в результате удара возник пожар в двухэтажном частном жилом доме.

По данным ГСЧС, огонь уничтожил дом , две беседки и два легковых автомобиля. Погибший ребенок был 2022 года рождения.

Еще один пожар в Пуховке возник на территории промышленного предприятия – там загорелось складское здание.

На местах работают спасатели и другие экстренные службы, ликвидация последствий атаки продолжается.

Таким образом, по состоянию на утро 8 августа известно о по меньшей мере трех погибших и трех пострадавших в результате ночной атаки РФ. Информация о масштабах удара, количестве применяемых ракет и беспилотников, а также новые последствия уточняется.

Однако по состоянию на 5:45 уже стало известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

Службы проводят работы по ликвидации последствий ночного обстрела.

Напомним, что глава Зазимской общины Виталий Крупенко отреагировал на последствия российской атаки , в результате которой погибли люди, в том числе ребенок.

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