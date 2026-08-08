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На Киев надвигается сильная непогода: синоптики предупредили об опасности и назвали дату — подробный прогноз
Жителям Киева и области могут понадобиться зонтики: синоптики прогнозируют пасмурный день с дождями и возможными грозами
В субботу, 8 августа, в Киеве и области ожидается облачная погода с дождями, а синоптики предупреждают о возможных грозах.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что 8 августа в Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, а также объявлен желтый уровень опасности из-за гроз.
В течение суток пройдут умеренные дожди, а ночью в области местами возможны сильные ливни. Ветер будет северный, со скоростью 5–10 м/с.
В дневные часы температура воздуха составит от +24 до +29 градусов тепла. В Киеве днём столбики термометров покажут +25…+27.
По данным метеопортала Sinoptik, в столице 8 августа весь день будет пасмурным. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен прекратиться.
Температура воздуха в дневные часы будет составлять от +19 до +22 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 8 августа.
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