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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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На Киев надвигается сильная непогода: синоптики предупредили об опасности и назвали дату — подробный прогноз

Жителям Киева и области могут понадобиться зонтики: синоптики прогнозируют пасмурный день с дождями и возможными грозами

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду в Киеве 8 августа

Синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду в Киеве 8 августа / © УНИАН

В субботу, 8 августа, в Киеве и области ожидается облачная погода с дождями, а синоптики предупреждают о возможных грозах.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 8 августа в Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, а также объявлен желтый уровень опасности из-за гроз.

Синоптики предупреждают о грозах в Киевской области 8 августа / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о грозах в Киевской области 8 августа / © Укргидрометцентр

В течение суток пройдут умеренные дожди, а ночью в области местами возможны сильные ливни. Ветер будет северный, со скоростью 5–10 м/с.

В дневные часы температура воздуха составит от +24 до +29 градусов тепла. В Киеве днём столбики термометров покажут +25…+27.

По данным метеопортала Sinoptik, в столице 8 августа весь день будет пасмурным. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен прекратиться.

Температура воздуха в дневные часы будет составлять от +19 до +22 градусов тепла.

Погода в Киеве 8 августа / Источник: Sinoptik

Погода в Киеве 8 августа / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 8 августа.

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