Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти суботи, 8 серпня, Росія здійснила чергову комбіновану повітряну атаку на Україну. Основний ракетний удар припав на Київ та Київську область. Перед цим столицю й низку інших регіонів атакували ударні безпілотники.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічну атаку станом на цю годину.

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РФ вночі атакувала Київ і область ракетами та дронами: все, що відомо станом на цю годину (фото) (9 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Атака почалася з безпілотників

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських ударних БпЛА через Чернігівщину та Київщину.

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Зокрема, дрони рухалися в напрямку Великої Димерки, Броварів і безпосередньо Києва. Також групи БпЛА фіксували на Дніпропетровщині — вони прямували у напрямку Дніпра.

Під час повітряної тривоги у Києві та Дніпрі повідомляли про вибухи.

По Києву вдарили балістикою

Згодом Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. У столиці пролунала серія потужних вибухів.

За попередньою оцінкою моніторингового каналу Monitorwar, російські війська могли застосувати по Києву орієнтовно 4–6 зенітних керованих ракет комплексу С-400, а також дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23.

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За даними моніторів, росіяни цілили по Правобережжю столиці.

Водночас військовий оглядач Богдан Мирошников повідомляв, що загалом по Києву могли застосувати близько восьми балістичних ракет. За його словами, серед них були не лише ракети С-400, а й "Іскандер-М".

Остаточну кількість і типи застосованих засобів ураження мають встановити Повітряні сили.

Під час атаки моніторингові ресурси також попереджали про можливу загрозу пусків ракет "Циркон". Підтвердження їхнього фактичного застосування по Києву наразі немає.

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У Києві спалахнули пожежі

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки щонайменше у двох районах міста.

У Голосіївському районі, за попередньою інформацією, виникла пожежа на території нежитлової забудови.

В Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів із паливом.

До місць подій вирушили екстрені служби.

Станом на 06:48 у ДСНС уточнили інформацію про атаку:

Голосіївський район: пожежа охопила гаражі у 2 окремих осередках на загальній площі 1000 кв. м. Також сталось загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації.

Оболонський район: сталося загоряння на території підприємства. Пожежу ліквідували.

На Київщині загинули четверо людей

Найтяжчі наслідки нічної атаки станом на цю годину зафіксовано у Броварському районі Київської області.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки російської атаки на трьох локаціях.

Уночі стало відомо, що загинули троє людей, серед них — дитина. Ще троє людей постраждали, серед них також дитина.

У селі Пухівка внаслідок удару виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку.

За даними ДСНС, вогонь знищив будинок, дві альтанки та два легкові автомобілі. Загибла дитина була 2022 року народження.

Ще одна пожежа у Пухівці виникла на території промислового підприємства — там загорілася складська будівля.

На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби, ліквідація наслідків російської атаки триває.

Таким чином, станом на ранок 8 серпня відомо про щонайменше трьох загиблих і трьох постраждалих унаслідок нічної атаки РФ. Інформація про масштаби удару, кількість застосованих ракет і безпілотників, а також нові наслідки уточнюється.

Проте станом на 5:45 вже стало відомо про 4 постраждалих унаслідок ворожої атаки.

Служби проводять роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу.

Нагадаємо, що голова Зазимської громади Віталій Крупенко відреагував на наслідки російської атаки, внаслідок якої загинули люди, зокрема дитина.

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