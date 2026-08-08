Синоптики прогнозують хмарну та дощову погоду у Києві 8 серпня / © УНІАН

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У суботу, 8 серпня, у Києві та області буде хмарна погода з дощами, а синоптики попереджають про можливі грози.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 8 серпня на Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, а також оголошено жовтий рівень небезпеки через грози.

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Синоптики попереджають про грози на Київщині 8 серпня / © Укргідрометцентр

Протягом доби пройдуть помірні дощі, а вночі по області місцями можливі значні зливи. Вітер буде північний, зі швидкістю 5–10 м/с.

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У денні години температура повітря становитиме від +24 до +29 градусів тепла. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+27.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 8 серпня весь день буде хмарним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Температура повітря у денні години становитиме від +19 до +22 градусів тепла.

Погода у Києві 8 серпня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 8 серпня.

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