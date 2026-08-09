«Виганяли з будок, але вісім не врятували»: деталі пожежі у притулку для собак під Києвом

Налякані та в сильному стресі: у притулку «Сіріус» шукають собак, які розбіглися під час пожежі

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У притулку «Сіріус» на Київщині, де сталася масштабна пожежа — із 70 собак, які опинилися у вогні, вісім загинуло.

Про це передає «Київ 24».

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Вогонь знищив понад сім вольєрів, майстерню з інструментами та кухню для приготування їжі тваринам. Коли спалахнула пожежа, на території були працівникі, які почали опративно її гасити. Проте цього було замало.

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За словами власниці притулку, пожежа почалася з проводки в майстерні після перепаду напруги й швидко поширилася територією.

«Із 70 собак вісім загинули. Всі вольєри були відкриті. Виганяли собачок з будок, але 8 не змогли. Завдяки пожежникам нам вдалося врятувати одну собаку, витягнути з будиночку. Пожежа сталася дуже швидко. Через перепад напруги загорілася проводка, а потім пішла пожежа далі», — розповіла Олександра Мезінова, засновниця притулку «Сіріус».

На сторінці притулку уточнили, що ті тварини, які вижили, зараз налякані та перебувають у сильному стресі.

«Хтось розбігся територією, когось ми досі шукаємо, когось доводиться буквально заспокоювати та повертати у безпечне місце», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що 8 серпня на Київщині сталася пожежа у притулку для тварин «Сіріус».

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