На вокзалі у Броварах двоє дівчаток отримали ураження струмом: одна з них у важкому стані

Удар струмом / © УНІАН

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У Броварах на Київщині 13-річну дівчинку уразило струмом в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

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«Щойно надійшла інформація про ураження струмом 13-річної дівчинки-підлітка в районі нашого залізничного вокзалу. Дитина намагалася залізти на нерухомий потяг», — написав мер.

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Постраждалу доправлено до Броварської лікарні. Стан дівчинки вкрай важкий.

Подруга постраждалої дівчинки отримала опіки рук, загрози для життя немає.

Нагадаємо, рік тому в лікарні померла 14-річна Тетяна Киданчук із Бучі Київської області, яка напередодні зазнала тяжких травм внаслідок ураження струмом на даху потяга.

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