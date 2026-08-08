Масований удар до Дня Незалежності: розвідка США попередила про небезпеку для Києва

Ракетна атака на Київ / © ТСН.ua

Реклама

Розвідувальна спільнота США допускає підготовку Росією нової масованої кампанії ударів по енергетиці Києва, яка може розпочатися ще до осені — напередодні святкування Дня Незалежності України.

Про повідомив у своєму Telegram-каналі військово-політичний аналітик та військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко.

Реклама

«Розвідспільнота США вважає, що кампанію з завдання максимальної шкоди енергетиці Києва Росія може розпочати не чекаючи осені», — зазначив він.

Реклама

Павлюченко також повідомив, що американські розвідники вважають імовірними інтенсивні балістичні удари по Києву до 24 серпня. За його словами, для цього Росія може використати накопичені стратегічні запаси балістичних ракет.

Водночас аналітик спростував інформацію про нібито доставлення на позиції 32 балістичних ракет, які начебто готують переважно для ударів по Києву. «Дані про підвоз на позиції 32-х балістичних ракет для обстрілу України, переважно Києва — фейк», — наголосив він.

Павлюченко стверджує, що Росія дійсно продовжує підготовку до можливого масованого балістичного обстрілу, однак станом на зараз офіційного попередження про неминучість такого удару немає. Він також зазначив, що інформація про кількість накопичених ракет стане відомою після відповідного попередження американських розвідувальних органів українській владі.

Окремо військовослужбовець пояснив, що дані про підготовку ударів із застосуванням С-400 не включаються до загальної статистики накопичення ракет для балістичної атаки. За його словами, Україна отримує інформацію про місця дислокації російських пускових установок, а про самі пуски повідомлення надходять у режимі реального часу.

Реклама

Водночас Павлюченко повідомив про позитивні сигнали щодо посилення української протиповітряної оборони. За його словами, переговори щодо постачання боєприпасів для систем Patriot були успішними.

«Через короткий строк засобів ураження повинно стати більше», — зазначив він.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 8 серпня знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. І знову, на жаль, жодну з ракет збити не вдалося.

Новини партнерів