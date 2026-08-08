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- Київ
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Ракетний удар по Києву: влада заявила про загиблого і травмованих — нові дані
За даними столичної влади, одна людина загинула, а четверо — отримали травми.
Вночі проти 8 серпня російські війська вкотре атакували Київ ракетами. Щонайменше одна людина загинула.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
«На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини», — йдеться у повідомленні.
Водночас міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на столицю відомо про чотирьох травмованих мешканців.
«Трьом із них медики надали допомогу амбулаторно, одному — на місці», — наголосив мер.
Нагадаємо, посеред ночі у Києві та передмісті пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Влада повідомила про наслідки для двох районів — Голосіївського і Оболонського.
Окрім того, росіяни здійснили смертельну атаку на Київщину. У селі Пухівка Броварського району спалахнув двоповерховий приватний житловий будинок. Загинуло троє людей, зокрема маленький хлопчик.