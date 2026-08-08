ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
819
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Києву: влада заявила про загиблого і травмованих — нові дані

За даними столичної влади, одна людина загинула, а четверо — отримали травми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Київ 8 серпня.

Атака на Київ 8 серпня. / © ДСНС

Вночі проти 8 серпня російські війська вкотре атакували Київ ракетами. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

«На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини», — йдеться у повідомленні.

Водночас міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на столицю відомо про чотирьох травмованих мешканців.

«Трьом із них медики надали допомогу амбулаторно, одному — на місці», — наголосив мер.

Нагадаємо, посеред ночі у Києві та передмісті пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Влада повідомила про наслідки для двох районів — Голосіївського і Оболонського.

Окрім того, росіяни здійснили смертельну атаку на Київщину. У селі Пухівка Броварського району спалахнув двоповерховий приватний житловий будинок. Загинуло троє людей, зокрема маленький хлопчик.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie