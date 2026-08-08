Атака на Київ 8 серпня. / © ДСНС

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Вночі проти 8 серпня російські війська вкотре атакували Київ ракетами. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

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«На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини», — йдеться у повідомленні.

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Водночас міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на столицю відомо про чотирьох травмованих мешканців.

«Трьом із них медики надали допомогу амбулаторно, одному — на місці», — наголосив мер.

Нагадаємо, посеред ночі у Києві та передмісті пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Влада повідомила про наслідки для двох районів — Голосіївського і Оболонського.

Окрім того, росіяни здійснили смертельну атаку на Київщину. У селі Пухівка Броварського району спалахнув двоповерховий приватний житловий будинок. Загинуло троє людей, зокрема маленький хлопчик.

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