Удар по Києву 8 серпня / © ДСНС

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Російські війська у ніч на 8 серпня знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. І знову, на жаль, жодну з ракет збити не вдалося.

Все, що відомо про нову атаку РФ, де пролунали вибухи, і де є загиблі, з’ясовував ТСН. ua.

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Удар по Пухівці під Києвом: загинула трирічна дитина та її родичі

Як зазначає Київська обласна прокуратура, селі Пухівка Броварського району п’ять ворожих безпілотників влучили у приватний будинок. Внаслідок атаки двоповерховий житловий будинок повністю знищено, виникла пожежа. Також знищено господарські споруди та два автомобілі.

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На місці загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Його батьки отримали уламкові поранення та опіки.

15-річного старшого брата загиблої дитини з опіками близько 11% тіла госпіталізували до реанімаційного відділення.

Також поранення отримав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

Згодом у КОВА уточнили, що кількість загиблих у Броварському районі внаслідок ворожої атаки зросла до 4 людей. Проте про особу четвертого загиблого не уточнювалося.

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© Київська обласна прокуратура

Крім того, у Пухівці ще одна пожежа сталася на території промислового підприємства, де внаслідок ворожої атаки загорілася складська будівля.

Наслідки атаки по Києву: пожежі та постраждалі

За словами мера Віталія Кличка, у Києві після нічної атаки — четверо постраждалих. Трьом із них медики надали допомогу амбулаторно, одному — на місці.

Згодом у КМВА уточнили, що під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини.

РФ вночі атакувала Київ і область ракетами та дронами: все, що відомо станом на цю годину (фото) (9 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Також вночі в Голосіївському районі було загоряння на території нежитлової забудови. В Оболонському районі горіли резервуари з паливом.

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Удар по Києву 8 серпня: наслідки (9 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

РФ вдарила по пасажирському потягу

Російські дрони вдарили по локомотиву поїзда Суми-Київ. Моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїздна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань

Інформації про постраждалих не надходило.

Жодну з ракет не збили

За інформацією Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської області. Крім того, окупанти запустили 151 ударний дрон.

За попередніми даними, було збито/подавлено 135 ворожих БпЛА. Судячи зі звіту Повітряних сил, жодну з ракет знову збити не вдалося.

За даними моніторів, під час атаки російські війська могли застосувати орієнтовно 4–6 зенітних керованих ракет С-400, а також дві балістичні ракети «Іскандер-М» або північнокорейські KN-23.

«Станом на зараз відомо, що ворог цілив по Правобережжю столиці», — йдеться у повідомленні.

Зміни руху транспорту

За інформацією КМВА, через ворожу атаку в ніч на 8 серпня автобуси №54 курсують зі змінами.

У зв’язку з перекриттям руху на вул. Покільській автобуси №54 курсують до зупинки «Автостоянка» без заїзду на площу Михайла Співака.

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування маршрутів.

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