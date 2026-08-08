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Ракетний удар по Києву та Київщині: загинули 3-річний хлопчик і ще 3 людей — все, що відомо про атаку (фото)
У результаті масованого удару РФ по Київщині загинули щонайменше троє людей, серед яких 3-річний хлопчик.
Російські війська у ніч на 8 серпня знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. І знову, на жаль, жодну з ракет збити не вдалося.
Все, що відомо про нову атаку РФ, де пролунали вибухи, і де є загиблі, з’ясовував ТСН. ua.
Удар по Пухівці під Києвом: загинула трирічна дитина та її родичі
Як зазначає Київська обласна прокуратура, селі Пухівка Броварського району п’ять ворожих безпілотників влучили у приватний будинок. Внаслідок атаки двоповерховий житловий будинок повністю знищено, виникла пожежа. Також знищено господарські споруди та два автомобілі.
На місці загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Його батьки отримали уламкові поранення та опіки.
15-річного старшого брата загиблої дитини з опіками близько 11% тіла госпіталізували до реанімаційного відділення.
Також поранення отримав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.
Згодом у КОВА уточнили, що кількість загиблих у Броварському районі внаслідок ворожої атаки зросла до 4 людей. Проте про особу четвертого загиблого не уточнювалося.
Крім того, у Пухівці ще одна пожежа сталася на території промислового підприємства, де внаслідок ворожої атаки загорілася складська будівля.
Наслідки атаки по Києву: пожежі та постраждалі
За словами мера Віталія Кличка, у Києві після нічної атаки — четверо постраждалих. Трьом із них медики надали допомогу амбулаторно, одному — на місці.
Згодом у КМВА уточнили, що під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини.
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Також вночі в Голосіївському районі було загоряння на території нежитлової забудови. В Оболонському районі горіли резервуари з паливом.
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Інформації про постраждалих не надходило.
Жодну з ракет не збили
За інформацією Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської області. Крім того, окупанти запустили 151 ударний дрон.
За попередніми даними, було збито/подавлено 135 ворожих БпЛА. Судячи зі звіту Повітряних сил, жодну з ракет знову збити не вдалося.
За даними моніторів, під час атаки російські війська могли застосувати орієнтовно 4–6 зенітних керованих ракет С-400, а також дві балістичні ракети «Іскандер-М» або північнокорейські KN-23.
«Станом на зараз відомо, що ворог цілив по Правобережжю столиці», — йдеться у повідомленні.
Зміни руху транспорту
За інформацією КМВА, через ворожу атаку в ніч на 8 серпня автобуси №54 курсують зі змінами.
У зв’язку з перекриттям руху на вул. Покільській автобуси №54 курсують до зупинки «Автостоянка» без заїзду на площу Михайла Співака.
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування маршрутів.