ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4252
Час на прочитання
2 хв

Ракетний удар по Києву та Київщині: загинули 3-річний хлопчик і ще 3 людей — все, що відомо про атаку (фото)

У результаті масованого удару РФ по Київщині загинули щонайменше троє людей, серед яких 3-річний хлопчик.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Удар по Києву 8 серпня

Удар по Києву 8 серпня / © ДСНС

Російські війська у ніч на 8 серпня знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. І знову, на жаль, жодну з ракет збити не вдалося.

Все, що відомо про нову атаку РФ, де пролунали вибухи, і де є загиблі, з’ясовував ТСН. ua.

Удар по Пухівці під Києвом: загинула трирічна дитина та її родичі

Як зазначає Київська обласна прокуратура, селі Пухівка Броварського району п’ять ворожих безпілотників влучили у приватний будинок. Внаслідок атаки двоповерховий житловий будинок повністю знищено, виникла пожежа. Також знищено господарські споруди та два автомобілі.

На місці загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Його батьки отримали уламкові поранення та опіки.

15-річного старшого брата загиблої дитини з опіками близько 11% тіла госпіталізували до реанімаційного відділення.

Також поранення отримав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

Згодом у КОВА уточнили, що кількість загиблих у Броварському районі внаслідок ворожої атаки зросла до 4 людей. Проте про особу четвертого загиблого не уточнювалося.

/ © Київська обласна прокуратура

© Київська обласна прокуратура

Крім того, у Пухівці ще одна пожежа сталася на території промислового підприємства, де внаслідок ворожої атаки загорілася складська будівля.

Наслідки атаки по Києву: пожежі та постраждалі

За словами мера Віталія Кличка, у Києві після нічної атаки — четверо постраждалих. Трьом із них медики надали допомогу амбулаторно, одному — на місці.

Згодом у КМВА уточнили, що під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини.

РФ вночі атакувала Київ і область ракетами та дронами: все, що відомо станом на цю годину (фото) (9 фото)

Атака на Київ 8 серпня _4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 8 серпня _3 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 8 серпня _9 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 8 серпня _7 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 8 серпня _6 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 8 серпня _1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 8 серпня _8 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 8 серпня _5 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 8 серпня _2 / © ДСНС

© ДСНС

Також вночі в Голосіївському районі було загоряння на території нежитлової забудови. В Оболонському районі горіли резервуари з паливом.

Удар по Києву 8 серпня: наслідки (9 фото)

Удар по Києву 8 серпня наслідки_8 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києву 8 серпня наслідки_9 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києву 8 серпня наслідки_7 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києву 8 серпня наслідки_6 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києву 8 серпня наслідки_5 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києву 8 серпня наслідки_4 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києву 8 серпня наслідки_3 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києву 8 серпня наслідки_2 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києву 8 серпня наслідки_1 / © ДСНС

© ДСНС

РФ вдарила по пасажирському потягу

Російські дрони вдарили по локомотиву поїзда Суми-Київ. Моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїздна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань

Інформації про постраждалих не надходило.

Жодну з ракет не збили

За інформацією Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської області. Крім того, окупанти запустили 151 ударний дрон.

За попередніми даними, було збито/подавлено 135 ворожих БпЛА. Судячи зі звіту Повітряних сил, жодну з ракет знову збити не вдалося.

За даними моніторів, під час атаки російські війська могли застосувати орієнтовно 4–6 зенітних керованих ракет С-400, а також дві балістичні ракети «Іскандер-М» або північнокорейські KN-23.

«Станом на зараз відомо, що ворог цілив по Правобережжю столиці», — йдеться у повідомленні.

Зміни руху транспорту

За інформацією КМВА, через ворожу атаку в ніч на 8 серпня автобуси №54 курсують зі змінами.

У зв’язку з перекриттям руху на вул. Покільській автобуси №54 курсують до зупинки «Автостоянка» без заїзду на площу Михайла Співака.

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування маршрутів.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie