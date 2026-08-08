Удар по Киеву 8 августа

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Российские войска в ночь на 8 августа вновь нанесли массированный ракетный удар баллистике по Киеву. И снова, к сожалению, ни одну из ракет сбить не удалось.

Все, что известно о новой атаке РФ, где раздались взрывы, и где есть погибшие, выяснял ТСН. ua.

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Удар по Пуховке под Киевом: погиб трехлетний ребенок и его родственники

Как отмечает Киевская областная прокуратура, в селе Пуховка Броварского района пять вражеских беспилотников попали в частный дом. В результате атаки двухэтажный жилой дом полностью уничтожен, возник пожар. Также уничтожены хозяйственные постройки и два автомобиля.

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На месте погибли 3-летний мальчик и его бабушка и дедушка. Его родители получили обломочные ранения и ожоги.

15-летнего старшего брата погибшего ребенка с ожогами около 11% тела госпитализировали в реанимационное отделение.

Также ранение получил 21-летний сосед, после попадания пришедший на помощь семье.

Впоследствии в КОВА уточнили, что число погибших в Броварском районе в результате вражеской атаки возросло до 4 человек. Однако о личности четвертого погибшего не уточнялось.

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Кроме того, в Пуховке еще один пожар произошел на территории промышленного предприятия, где в результате вражеской атаки загорелось складское здание.

Последствия атаки по Киеву: пожары и пострадавшие

По словам мэра Виталия Кличко, в Киеве после ночной атаки четверо пострадавших. Трем из них медики оказали помощь амбулаторно, одному на месте.

Впоследствии в КМВА уточнили, что при ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека.

Также в Голосеевском районе было возгорание на территории нежилой застройки. В Оболонском районе горели резервуары с топливом.

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Удар по Киеву 8 августа: последствия (9 фото)

РФ ударила по пассажирскому поезду

Российские дроны ударили по локомотиву поезда Сумы-Киев. Мониторинговая группа вовремя заметила опасность. Поездная и локомотивная бригада эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние

Информация о пострадавших не поступала.

Ни одну из ракет не сбили

По информации воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Украину шестью баллистическими ракетами Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-400 из Брянской области. Кроме того, оккупанты запустили 151 ударный дрон.

По предварительным данным, были сбиты/подавлены 135 вражеских БпЛА. Судя по отчету Воздушных сил, ни одну из ракет снова сбить не удалось.

По данным мониторов, во время атаки российские войска могли применить ориентировочно 4-6 зенитных управляемых ракет С-400, а также две баллистические ракеты «Искандер-М» или северокорейские KN-23.

«По состоянию на данный момент известно, что враг целил по Правобережью столицы», — говорится в сообщении.

Изменения движения транспорта

По информации КГВА, из-за вражеской атаки в ночь на 8 августа автобусы №54 курсируют с изменениями.

В связи с перекрытием движения по ул. Покольские автобусы №54 курсируют до остановки «Автостоянка» без заезда на площадь Михаила Спивака.

Пассажиров просят учесть изменения при планировании маршрутов.

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