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- Киев
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Ракетный удар по Киеву: власти заявили о погибшем и травмированных — новые данные
По данным столичных властей, один человек погиб, а четверо получили травмы.
Ночью против 8 августа российские войска еще раз атаковали Киев ракетами. По меньшей мере, один человек погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
«К сожалению, во время ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека», — говорится в сообщении.
В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу известно о четырех травмированных жителях.
«Три из них медики оказали помощь амбулаторно, одному — на месте», — отметил мэр.
Напомним, посреди ночи в Киеве и пригороде раздались взрывы. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Власти сообщили о последствиях для двух районов — Голосеевского и Оболонского.
Кроме того, россияне совершили смертельную атаку на Киевщину. В селе Пуховка Броварского района вспыхнул двухэтажный жилой дом. Погибли три человека, в том числе маленький мальчик.