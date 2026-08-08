Атака на Киев 8 августа.

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Ночью против 8 августа российские войска еще раз атаковали Киев ракетами. По меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

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«К сожалению, во время ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека», — говорится в сообщении.

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В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу известно о четырех травмированных жителях.

«Три из них медики оказали помощь амбулаторно, одному — на месте», — отметил мэр.

Напомним, посреди ночи в Киеве и пригороде раздались взрывы. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Власти сообщили о последствиях для двух районов — Голосеевского и Оболонского.

Кроме того, россияне совершили смертельную атаку на Киевщину. В селе Пуховка Броварского района вспыхнул двухэтажный жилой дом. Погибли три человека, в том числе маленький мальчик.

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