Массированный удар к Дню Независимости: разведка США предупредила об опасности для Киева

Ракетный обстрел Киева / © ТСН.ua

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Разведывательное сообщество США допускает, что Россия готовит новую массированную кампанию ударов по энергетическим объектам Киева, которая может начаться ещё до осени — накануне празднования Дня независимости Украины.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

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«Разведывательное сообщество США считает, что Россия может начать кампанию по нанесению максимального ущерба энергетике Киева, не дожидаясь осени», — отметил он.

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Павлюченко также сообщил, что американские разведчики считают вероятными интенсивные баллистические удары по Киеву до 24 августа. По его словам, для этого Россия может задействовать накопленные стратегические запасы баллистических ракет.

В то же время аналитик опроверг информацию о якобы доставке на позиции 32 баллистических ракет, которые, как утверждается, готовятся преимущественно для нанесения ударов по Киеву. «Данные о доставке на позиции 32 баллистических ракет для обстрела Украины, преимущественно Киева, — фейк», — подчеркнул он.

Павлюченко утверждает, что Россия действительно продолжает подготовку к возможному массированному баллистическому обстрелу, однако на данный момент официального предупреждения о неизбежности такого удара нет. Он также отметил, что информация о количестве накопленных ракет станет известна после соответствующего предупреждения американских разведывательных органов украинским властям.

Кроме того, военнослужащий пояснил, что данные о подготовке ударов с применением С-400 не включаются в общую статистику накопления ракет для баллистической атаки. По его словам, Украина получает информацию о местах дислокации российских пусковых установок, а о самих пусках сообщения поступают в режиме реального времени.

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В то же время Павлюченко сообщил о позитивных сигналах, касающихся укрепления украинской противовоздушной обороны. По его словам, переговоры о поставках боеприпасов для систем Patriot прошли успешно.

«В ближайшее время количество средств поражения должно увеличиться», — отметил он.

Напомним, что в ночь на 8 августа российские войска вновь нанесли массированный ракетный удар с использованием баллистических ракет по Киеву. И снова, к сожалению, ни одну из ракет сбить не удалось.

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