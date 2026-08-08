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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Массированный удар к Дню Независимости: разведка США предупредила об опасности для Киева

Американские разведчики считают вероятными интенсивные баллистические удары по Киеву до 24 августа.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Ракетный обстрел Киева

Ракетный обстрел Киева / © ТСН.ua

Разведывательное сообщество США допускает, что Россия готовит новую массированную кампанию ударов по энергетическим объектам Киева, которая может начаться ещё до осени — накануне празднования Дня независимости Украины.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

«Разведывательное сообщество США считает, что Россия может начать кампанию по нанесению максимального ущерба энергетике Киева, не дожидаясь осени», — отметил он.

Павлюченко также сообщил, что американские разведчики считают вероятными интенсивные баллистические удары по Киеву до 24 августа. По его словам, для этого Россия может задействовать накопленные стратегические запасы баллистических ракет.

В то же время аналитик опроверг информацию о якобы доставке на позиции 32 баллистических ракет, которые, как утверждается, готовятся преимущественно для нанесения ударов по Киеву. «Данные о доставке на позиции 32 баллистических ракет для обстрела Украины, преимущественно Киева, — фейк», — подчеркнул он.

Павлюченко утверждает, что Россия действительно продолжает подготовку к возможному массированному баллистическому обстрелу, однако на данный момент официального предупреждения о неизбежности такого удара нет. Он также отметил, что информация о количестве накопленных ракет станет известна после соответствующего предупреждения американских разведывательных органов украинским властям.

Кроме того, военнослужащий пояснил, что данные о подготовке ударов с применением С-400 не включаются в общую статистику накопления ракет для баллистической атаки. По его словам, Украина получает информацию о местах дислокации российских пусковых установок, а о самих пусках сообщения поступают в режиме реального времени.

В то же время Павлюченко сообщил о позитивных сигналах, касающихся укрепления украинской противовоздушной обороны. По его словам, переговоры о поставках боеприпасов для систем Patriot прошли успешно.

«В ближайшее время количество средств поражения должно увеличиться», — отметил он.

Напомним, что в ночь на 8 августа российские войска вновь нанесли массированный ракетный удар с использованием баллистических ракет по Киеву. И снова, к сожалению, ни одну из ракет сбить не удалось.

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