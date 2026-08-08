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У Києві лунають вибухи, атакують реактивні дрони: що і куди летить (оновлено)
Жителів української столиці закликають перебувати в укриттях.
У суботу, 8 серпя, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. У столиці лунають вибухи — працює ППО.
Про це повідомили у Київській міській воєнній адміністрації.
«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів:
група реактивних БпЛА на Чернігівщині — курсом на Київщину;
реактивний БпЛА на Київщині повз Баришівку, південним курсом;
реактивний БпЛА повз Бориспіль — курсом на м.Київ;
Київщина — група реактивних БпЛА на Васильків;
Київщина — група реактивних БпЛА на Васильків, реактивний БпЛА повз Глеваху в північному напрямку.
Жителі української столиці чують звуки вибухів. У Київській ОВА повідомили про роботу ППО.
«У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», — закликає влада мешканців області.
Нагадаємо, російські війська у ніч на 8 серпня знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. І знову, на жаль, жодну з ракет збити не вдалося.