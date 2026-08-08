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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві лунають вибухи, атакують реактивні дрони: що і куди летить (оновлено)

Жителів української столиці закликають перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака "Шахедів" на Київ

Атака "Шахедів" на Київ / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 8 серпя, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. У столиці лунають вибухи — працює ППО.

Про це повідомили у Київській міській воєнній адміністрації.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів:

  • група реактивних БпЛА на Чернігівщині — курсом на Київщину;

  • реактивний БпЛА на Київщині повз Баришівку, південним курсом;

  • реактивний БпЛА повз Бориспіль — курсом на м.Київ;

  • Київщина — група реактивних БпЛА на Васильків;

  • Київщина — група реактивних БпЛА на Васильків, реактивний БпЛА повз Глеваху в північному напрямку.

Жителі української столиці чують звуки вибухів. У Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

«У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», — закликає влада мешканців області.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 8 серпня знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. І знову, на жаль, жодну з ракет збити не вдалося.

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