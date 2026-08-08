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- Киев
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В Киеве слышны взрывы, атакуют реактивные дроны: что и куда летит (обновлено)
Жителей украинской столицы призывают оставаться в укрытиях.
В субботу, 8 августа, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. В столице слышны взрывы — работает ПВО.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
«Призываем жителей города немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги», — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о передвижении вражеских дронов:
группа реактивных БПЛА в Черниговской области — курсом на Киевскую область;
реактивный БПЛА в Киевской области мимо Барышевки, южным курсом;
реактивный БПЛА мимо Борисполя — курсом на г. Киев;
Киевская область — группа реактивных БПЛА в направлении Василькова;
Киевская область — группа реактивных БПЛА в направлении Василькова, реактивный БПЛА мимо Глевахи в северном направлении.
Жители украинской столицы слышат звуки взрывов. В Киевской областной государственной администрации сообщили о работе ПВО.
«Ни в коем случае не проводите фото- и видеосъемку действий наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения», — призывают власти жителей области.
Напомним, что в ночь на 8 августа российские войска вновь нанесли массированный ракетный удар с использованием баллистических ракет по Киеву. И снова, к сожалению, ни одну из ракет сбить не удалось.