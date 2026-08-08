В Киеве слышны взрывы, атакуют реактивные дроны: что и куда летит (обновлено)

Атака «шахидов» на Киев / © tsn.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В субботу, 8 августа, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. В столице слышны взрывы — работает ПВО.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Реклама

«Призываем жителей города немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги», — говорится в сообщении.

Реклама

В Воздушных силах ВСУ сообщили о передвижении вражеских дронов:

группа реактивных БПЛА в Черниговской области — курсом на Киевскую область;

реактивный БПЛА в Киевской области мимо Барышевки, южным курсом;

реактивный БПЛА мимо Борисполя — курсом на г. Киев;

Киевская область — группа реактивных БПЛА в направлении Василькова;

Киевская область — группа реактивных БПЛА в направлении Василькова, реактивный БПЛА мимо Глевахи в северном направлении.

Жители украинской столицы слышат звуки взрывов. В Киевской областной государственной администрации сообщили о работе ПВО.

«Ни в коем случае не проводите фото- и видеосъемку действий наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения», — призывают власти жителей области.

Напомним, что в ночь на 8 августа российские войска вновь нанесли массированный ракетный удар с использованием баллистических ракет по Киеву. И снова, к сожалению, ни одну из ракет сбить не удалось.

Реклама

Новости партнеров