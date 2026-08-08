Під Києвом сталася пожежа у притулку для тварин: згоріли вольєри та кухня, загинули собаки

Пожежа у притулку «Сіріус» під Києвом / © ДСНС у Київській області

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На Київщині сталася пожежа у притулку для тварин «Сіріус».

Про це повідомило ДСНС Київщини у Telegram.

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«Сьогодні о 04:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у вольєрах для тварин на території притулку „Сіріус“ у с. Федорівка Димерської територіальної громади. На місце події оперативно прибули рятувальники 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Димер та 55-го Державного пожежно-рятувального поста села Сухолуччя. По прибуттю було встановлено, що горять вольєри для тварин», — йдеться у повідомленні.

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О 05:55 пожежу ліквідовано на площі 300 кв. м, зазначили рятувальники.

Вогнем знищено 20 вольєрів, приміщення для приготування їжі, складське приміщення та паркан.

До гасіння залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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Пожежа у притулку «Сіріус» під Києвом / © ДСНС у Київській області

Пожежа у притулку «Сіріус» під Києвом / © ДСНС у Київській області

Що кажуть у притулку

У притулку кажуть, що причиною пожежі стало коротке замикання.

«Вночі у притулку сталося коротке замикання. Почалася пожежа. Вогонь охопив вольєри, кухню та майстерню. Згоріли інструменти, обладнання, запаси каші. Ми відчинили вольєри, щоб випустити собак. Із 70 собак, яких вдалося відчинити, 8 загинули. 8 наших підопічних більше немає. Ми досі не можемо це усвідомити», — йдеться у дописі притулку у Facebook.

Тварини, які вижили, зараз налякані та перебувають у сильному стресі.

«Хтось розбігся територією, когось ми досі шукаємо, когось доводиться буквально заспокоювати та повертати у безпечне місце. Окремо хочемо подякувати пожежникам. Вони діяли надзвичайно швидко та дуже по-людськи. Допомогли не лише загасити вогонь, а й врятувати собаку, яка відмовлялася виходити з вольєра, що вже горів з одного боку, — зазначили у притулку. — Зараз ми не думаємо про красиве відновлення. Ми думаємо про те, як пережити сьогоднішній день».

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У дописі притулку «Сіріус» у Facebook зазначені реквізити для допомоги.

Нагадаємо, у Слов’янську працівники «Нової пошти» у 37-градусну спеку шваброю виштовхали безпритульного собаку з відділення на вулицю. Але компанія вже відреагувала і причетних звільнила. Ба більше, собаку вже готові забрати в родину.

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