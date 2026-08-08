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- Київ
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Російський удар спричинив нове забруднення у Києві: нафтопродукти потрапили в озеро
Через значні опади та різке підвищення рівня води були обірвані всі загороджувальні бони.
У Києві після нічного обстрілу столиці російською армією 8 серпня зафіксували повторне незначне забруднення нафтопродуктами озера Кирилівське та струмка Сирець.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
У повідомленні наголосили, що ситуацію ускладнили значні опади та різке підвищення рівня води у струмку і водоймі. Через це були обірвані всі загороджувальні бони, призначені для локалізації забруднення.
КП «Плесо» відновило систему локалізації: працівники підприємства видалили три сорбуючі бони зі струмка Сирець і повністю відновили затримуючий бон у його гирлі.
До робіт також залучили підрозділи ДСНС Києва, які відновили та надійно закріпили великий затримуючий бон між озером Кирилівське та струмком. Він має утримувати забруднену емульсію у північній частині водойми та не допустити її подальшого поширення.
Фахівці КП «Плесо» також відібрали проби води для лабораторних досліджень. Результати аналізів використають для подальшого моніторингу стану озера Кирилівське та струмка Сирець.
Підприємство продовжує контролювати ситуацію та за необхідності вживатиме додаткових заходів для ліквідації наслідків забруднення.
Нагадаємо, російські війська у ніч на 8 серпня знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. І знову, на жаль, жодну з ракет збити не вдалося.