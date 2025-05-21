Померла 14-річна дівчинка з Бучі, яку уразило струмом на даху потяга

Ураження струмом на даху потяга / © Поліція Київської області

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У лікарні померла 14-річна Тетяна Киданчук із Бучі Київської області, яка напередодні зазнала тяжких травм внаслідок ураження струмом на даху потяга.

Про смерть дівчини повідомила її подруга.

Подруга дівчинки додала, що Тетяна 10 днів перебувала у комі.

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Нагадаємо, інцидент стався у п’ятницю, 9 травня, близько 18:54. За попередніми даними, дівчинка-підліток перебувала на даху вагона, коли її вразило струмом високої напруги. Постраждалу доправили до лікарні з опіками 3-4 ступеня, лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли.