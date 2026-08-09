Порожні полички у «Сільпо» / © Hromadske.ua

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Унаслідок масованих російських атак на логістичні майданчики та склади продуктових мереж у київських супермаркетах можна помітити таблички замість деяких категорій продуктів. На табличках написано, що через удари росіян постраждала логістика та було знищено продукти, однак поставки зовсім скоро відновляться.

Мережа «Сільпо» попередила про затримки з доставленням продуктів до супермаркетів через російські обстріли. Відповідне відео опублікували «Новини.LIVE».

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У «Сільпо» після російських обстрілів є не всі продукти: що відомо

На полицях деяких магазинів — зокрема у відділах з фруктами та овочами — уже завиднілися порожні полички. Утім, у компанії запевняють, що зовсім скоро продукти знову будуть на прилавках.

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Фото: соцмережі

Дефіцит виник через наслідки масованого обстрілу України в ніч проти 5 серпня, який завдав удару по цивільному бізнесу та логістичній інфраструктурі.

Постраждали щонайменше 13 підприємств. На двох розподільчих центрах «Сільпо» спалахнули пожежі, унаслідок яких загинули шестеро працівників.

Серйозних руйнувань зазнали й об’єкти інших компаній — NOVUS, «Нової пошти», ROZETKA, «Епіцентру», INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine та Toyota Україна.

Наразі ритейлер перебудовує маршрути постачання, аби якнайшвидше поновити звичний асортимент у магазинах.

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Наслідки останніх російських атак

Нагадаємо, останнім часом ворог активно завдає масованих ракетних і дронових ударів по українських логістичних майданчиках, складах та сортувальних центрах у різних регіонах.

Зокрема, у серпні 2026 року суттєвих руйнувань зазнали потужності мереж «Епіцентр», Novus, «Сільпо», «Rozetka», «Нова пошта», «Укрпошта», а також багатьох іноземних і українських виробників, через що збитки сягають мільярдів гривень.

Тим часом російські шахраї масово надсилають бізнесу маніпуляційні листи з вимогами сплатити гроші нібито за уникнення подальших атак «Шахедів», що не має жодного відношення до реальності.

Попри значні втрати та необхідність перебудовувати логістичні шляхи, підприємці запевнили, що дефіциту товарів чи різкого стрибка цін не буде. Для мінімізації ризиків компанії переходять на прямі поставки «з коліс» без концентрації продукції на великих об’єктах.

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