Отруйна вода після удару РФ: київське озеро вдруге за місяць забруднилося нафтою

Кирилівське озеро

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Кирилівське озеро на Оболоні в Києві вдруге за місяць забруднене нафтопродуктами через російську атаку. Перший витік стався 2 липня, новий — після удару 8 серпня.

Про це йдеться у сюжеті Київ24.

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За словами журналістки, забруднення також потрапило до струмка Сирець, а сильна злива деформувала частину загороджувальних бонів. Фахівцям «Плесо» та ДСНС вдалося оперативно відновити систему й встановити новий великий бон, який утримує забруднення у північній частині озера.

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За інформацією рятувальників, витоку нафтопродуктів у Дніпро наразі немає, але воду із водойми передали на лабораторні дослідження. Наразі купатися у водоймі заборонено. Біля берега відчувається різкий запах нафти.

Нафтопродукти в Кирилівському озері — що відомо

Нагадаємо, 2 липня після російської атаки стався гігантський розлив нафти на Кирилівському озері. Наслідки ліквідовували чотири дні. Площа забруднення дзеркала води сягнула 20 600 кв. м.

За оцінками генерального директора КП «Плесо» Андрія Вагіна, озеро в Києві ще довго буде забрудненим і швидко відновити екологічний стан водойми не вдасться.

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