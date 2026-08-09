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- Київ
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Скандал на Теремках: Стерненко звинуватив комунальників у вирубці дерев технікою для ЗСУ — що відповіли у КМДА
У «Київзеленбуді» і КМДА спростували використання переданої для ЗСУ техніки заради вирубки дерев
Громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив, що дерева на Теремках у Києві вирубують за допомогою спецтехніки, яку Велика Британія нібито передала на потреби Сил оборони.
Про це блогер написав у своїх соцмережах.
Вінопублікував фото спецтехніки з наліпками прапорів України та Великої Британії. Також на техніці «Київзеленбуду» видно наліпку з написом «ЗСУ».
Що відповіли КМДА і «Київзеленбуд»
У «Київзеленбуді» запевняють, що техніка була придбана у приватної компанії і вироблена у Великій Британії.
«Маркування на авто КО „Київзеленбуд“, про яке пишуть окремі громадські діячі, є наліпками, що інформують про те, що частину прибутку від продажу екскаваторів компанія-продавець спрямовує на допомогу ЗСУ. Маркування на техніці підкреслює громадянську позицію компанії-продавця та засвідчує її підтримку українського війська», — пояснили комунальники.
Також міська влада переконує, що техніка не є гуманітарною допомогою, а придбана для «поточної господарської діяльності комунального підприємства».
Тому у КМДА закликали блогерів та активістів «не спекулювати на темі підтримки ЗСУ у контексті заходів із будівництва теплової мережі для опалення мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2».
Скандал з вирубування 100-річних дубів на Теремках
Нагадаємо, на Теремках у Києві спалахнув скандал через вирубування 80-річної лісосмуги задля прокладання теплотраси, що спричинило сутички місцевих жителів із поліцією.
У Мережі очевидці писали, що правоохоронці вели себе дуже грубо по відношенню до протестувальників. Зокрема, правоохоронці затримали підлітків під час протестів проти знищення зеленої зони. Дітей вивели на очах у матері та в супроводі ювенальної поліції, а жінка змушена була бігти за автомобілем.
У КМДА натомість пояснювали, що видалення частини зелених насаджень на Теремках у Києві є вимушеним заходом для будівництва нової резервної теплової мережі.