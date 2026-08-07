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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
6286
Час на прочитання
2 хв

Сутички з поліцією та затримання підлітків: у КМДА пояснили, навіщо нищать зелену зону на Теремках

У КМДА відреагували на скандал із вирубкою 80-річних дерев і протестами в Києві і запевнили, що це — «вимушений крок».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Поліція жорстко затримує протестувальницю. Фото зі сторінки Kateryna Chepura у Facebook

Поліція жорстко затримує протестувальницю. Фото зі сторінки Kateryna Chepura у Facebook

Видалення частини зелених насаджень на Теремках у Києві є вимушеним заходом для будівництва нової резервної теплової мережі.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), коментуючи останній скандал і сутички поліції з місцевими жителями.

Захист від колапсу у разі атак на ТЕЦ-5

«Видалення частини дерев на Теремках — вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2», — стверджують у КМДА.

Міська влада запевняє, що цей проєкт має підвищити енергетичну стійкість столиці та забезпечити безперебійне теплопостачання в умовах постійної загрози російських атак на критичну інфраструктуру.

КМДА наголошує, що у разі обстрілу та пошкодження обладнання ТЕЦ-5 без теплопостачання можуть лишитися понад 280 будівель Голосіївського району. Тому влада створює резервну схему, яка дасть змогу оперативно переключити споживачів на альтернативне джерело тепла.

«Це означає, що навіть у разі надзвичайної ситуації тисячі мешканців Теремків не залишаться без опалення взимку. Сьогодні головне, щоб наступної зими десятки тисяч людей не лишилися без тепла», — запевнили у КМДА.

Нові дерева та громадський простір: що буде на Теремках після ремонту

Зазначається, що перед початком проєктних робіт фахівці розглядали й інші шляхи прокладання тепломережі, однак усі альтернативні варіанти виявилися в рази дорожчими та потребували значно більше часу для реалізації.

КМДА запевняє, що замість видалених дерев на території, після прокладання теплотраси, висадять нові.

Також пропонується:

  • створення рекреаційних зон;

  • облаштування екостежок і багаторічних клумб;

  • впровадження екологічних і природоорієнтованих рішень;

  • встановлення сучасних елементів благоустрою.

«Після прокладання тепломережі територію рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі й інші зелені насадження там, де це відповідає будівельним нормам», — підсумували у КМДА.

Нагадаємо, на Теремках у Києві спалахнув скандал через вирубування 80-річної лісосмуги задля прокладання теплотраси, що спричинило сутички місцевих жителів із поліцією.

У Мережі очевидці писали, що правоохоронці вели себе дуже грубо по відношенню до протестувальників. Зокрема, правоохоронці затримали підлітків під час протестів проти знищення зеленої зони. Дітей вивели на очах у матері та в супроводі ювенальної поліції, а жінка змушена була бігти за автомобілем.

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