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- Київ
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Сутички з поліцією та затримання підлітків: у КМДА пояснили, навіщо нищать зелену зону на Теремках
У КМДА відреагували на скандал із вирубкою 80-річних дерев і протестами в Києві і запевнили, що це — «вимушений крок».
Видалення частини зелених насаджень на Теремках у Києві є вимушеним заходом для будівництва нової резервної теплової мережі.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), коментуючи останній скандал і сутички поліції з місцевими жителями.
Захист від колапсу у разі атак на ТЕЦ-5
«Видалення частини дерев на Теремках — вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2», — стверджують у КМДА.
Міська влада запевняє, що цей проєкт має підвищити енергетичну стійкість столиці та забезпечити безперебійне теплопостачання в умовах постійної загрози російських атак на критичну інфраструктуру.
КМДА наголошує, що у разі обстрілу та пошкодження обладнання ТЕЦ-5 без теплопостачання можуть лишитися понад 280 будівель Голосіївського району. Тому влада створює резервну схему, яка дасть змогу оперативно переключити споживачів на альтернативне джерело тепла.
«Це означає, що навіть у разі надзвичайної ситуації тисячі мешканців Теремків не залишаться без опалення взимку. Сьогодні головне, щоб наступної зими десятки тисяч людей не лишилися без тепла», — запевнили у КМДА.
Нові дерева та громадський простір: що буде на Теремках після ремонту
Зазначається, що перед початком проєктних робіт фахівці розглядали й інші шляхи прокладання тепломережі, однак усі альтернативні варіанти виявилися в рази дорожчими та потребували значно більше часу для реалізації.
КМДА запевняє, що замість видалених дерев на території, після прокладання теплотраси, висадять нові.
Також пропонується:
створення рекреаційних зон;
облаштування екостежок і багаторічних клумб;
впровадження екологічних і природоорієнтованих рішень;
встановлення сучасних елементів благоустрою.
«Після прокладання тепломережі територію рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі й інші зелені насадження там, де це відповідає будівельним нормам», — підсумували у КМДА.
Нагадаємо, на Теремках у Києві спалахнув скандал через вирубування 80-річної лісосмуги задля прокладання теплотраси, що спричинило сутички місцевих жителів із поліцією.
У Мережі очевидці писали, що правоохоронці вели себе дуже грубо по відношенню до протестувальників. Зокрема, правоохоронці затримали підлітків під час протестів проти знищення зеленої зони. Дітей вивели на очах у матері та в супроводі ювенальної поліції, а жінка змушена була бігти за автомобілем.