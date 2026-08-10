Уснула на лавке в метро и потеряла 280 тысяч гривен: в Киеве воры украли рюкзак у пенсионерки (фото)

Один из воров / © Полиция Киева

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В Киеве стражи порядка задержали двух мужчин, которые воспользовались невнимательностью пенсионерки на станции метро «Вокзальная» и похитили ее рюкзак с большой суммой иностранной валюты. За совершенное в условиях военного положения злоумышленникам грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщает полиция Киева.

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По данным следствия, пострадавшая пассажирка ждала поезд и заснула на скамейке в вестибюле подземки, оставив рядом свой рюкзак. В нем находились 6000 долларов США, 140 канадских долларов, 160 евро и личные вещи — всего на сумму почти 280 тысяч гривен.

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Этим воспользовались двое прохожих: один из мужчин незаметно забрал рюкзак и передал его подельнику, после чего оба быстро покинули станцию метрополитена.

Обнаружив исчезновение имущества, женщина сразу обратилась к полицейскому, который нес службу на «Вокзальной».

Задержание и подозрение

Оперативники управления полиции в метрополитене вместе с аналитиками быстрого реагирования установили личности и задержали фигурантов. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 40 и 43 лет, причем младший из них уже имел неоднократные судимости за имущественные преступления.

Воры из киевского метро / © Полиция Киева

Воры из киевского метро / © Полиция Киева

Воры из киевского метро / © Полиция Киева

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры следователи сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения).

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Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, очевидец заявил, что в Киеве ограбили пострадавший из-за обстрелов магазин.

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