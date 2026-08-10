ДТП в Киеве и прорыв трубы на улице Белицкой / © Патрульная полиция Киева

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В Киеве на улице Белицкой 10 августа произошла авария: автомобиль Mini Cooper провалился под асфальт из-за, вероятно, прорыва магистральной трубы водоканала. Водитель успела спасти ребенка, на месте работают экстренные службы.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и рассказала журналистам водитель Mini.

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На улице Белицкой в Подольском районе Mini Cooper передней частью провалился под землю. На поверхности осталась только задняя часть машины, а ее колеса оказались в воздухе.

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По информации местных пабликов, авария могла произойти из-за прорыва магистральной трубы водоканала. Вода, вероятно, вымыла почву под дорожным покрытием, после чего асфальт начал разрушаться под тяжестью автомобилей. В результате под дорогой образовалась большая полость, куда и провалилась машина.

Из-за аварии движение по улице Белицкой временно ограничили в обоих направлениях. Об этом сообщил канал «Київ 24». В Патрульной полиции Киева также заявили об усложнении движения из-за прорыва трубы. На месте работают соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией последствий аварии и ремонтом.

«Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!» — призывали правоохранители.

Прорыв трубы на улице Белицкой / © Патрульная полиция Киева

На фотографиях с места происшествия виден провалившийся под землю автомобиль, а рядом с ним — техника ГСЧС. Данных о пострадавших или погибших пока нет.

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ДТП на улице Белицкой / © Інформатор

ДТП на улице Белицкой

Владелица Mini Cooper Юлия рассказала телеканалу «Новини.Live», что в момент аварии везла ребенка в детсад. По ее словам, часть дороги была залита водой, что могло свидетельствовать о повреждении коммуникаций.

«Когда мы доехали до этого участка, посреди дороги находились два блока ограждения. И был проезд либо по встречной полосе, либо справа. На этих белых блоках был знак — объезд справа по дороге, куда я и поехала, доверяя знакам, хотя там была лужа. Въехав в лужу, выглядела она неглубокой, я сразу почувствовала, как машина наклонилась. Под передними колесами сел асфальт. И правым колесом машина сразу начала туда тонуть. Я пыталась сдать назад, как-то максимально вырулить, но это уже было невозможно. Я быстро выскочила из машины, вытащила ребенка. Машина уже была в воде, ноги у меня были мокрые, но мы успели выскочить невредимыми», — рассказала женщина.

Юлия также сообщила, что представители «Киевводоканала» прибыли на место почти сразу, однако, по ее словам, впоследствии убрали знак, указывающий водителям направление объезда. Полиция и спасатели, как отметила водитель, приехали примерно через 40 мин. и час соответственно. На тот момент спасти автомобиль уже было невозможно.

По словам женщины, местные жители рассказывают, что подобные аварии на этом участке происходят уже в шестой раз. В то же время, проблему с дорожным покрытием до сих пор не устранили.

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Напомним, 10 августа на Житомирском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. 24-летний водитель Audi не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. В результате столкновения на месте погибли его 27-летняя жена и двухлетний ребенок, а самого водителя госпитализировали.

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