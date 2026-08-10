Заснула на лавці у метро і втратила 280 тисяч гривень: у Києві злодії викрали рюкзак у пенсіонерки (фото)

Один із крадіїв / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які скористалися неуважністю пенсіонерки на станції метро «Вокзальна» та викрали її рюкзак із великою сумою іноземної валюти. За скоєне в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Києва.

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За даними слідства, постраждала пасажирка чекала на потяг та заснула на лавці у вестибюлі підземки, залишивши поруч свій наплічник. У ньому було 6000 доларів США, 140 канадських доларів, 160 євро та особисті речі — загалом на суму майже 280 тисяч гривень.

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Цим скористалися двоє перехожих: один із чоловіків непомітно забрав рюкзак і передав його спільнику, після чого обидва швидко залишили станцію метрополітену.

Виявивши зникнення майна, жінка одразу звернулася до поліцейського, який ніс службу на «Вокзальній».

Затримання та підозра

Оперативники управління поліції в метрополітені разом із аналітиками швидкого реагування встановили особи та затримали фігурантів. Ними виявилися двоє місцевих мешканців віком 40 та 43 роки, причому молодший із них уже мав неодноразові судимості за майнові злочини.

Крадії із київського метро / © Поліція Києва

Крадії із київського метро / © Поліція Києва

Крадії із київського метро / © Поліція Києва

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили обом затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану).

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Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, очевидець заявив, що у Києві пограбували магазин, який постраждав через обстріли.

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