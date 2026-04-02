Побачення обернулося жахом: киянку пограбували на тисячі доларів

Киянка познайомилась із чоловіком у соцімережі та запросила його додому, перебуваючи у квартирі, він раптом став погрожувати жінці побиттям та вимагати гроші, із гаманця потерпілої «гість» забрав $5200 доларів.

Чоловік, який пограбував жінку просто на побаченні / © Поліція Києва

У Києві чоловік пограбував жінку просто на побаченні. Погрожуючи побиттям зловмисник вимагав у киянки гроші, та забрав з її гаманця понад 5 тисяч доларів.

Про це повідомила поліція Києва.

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від 27-річної місцевої мешканки про те, що її пограбував невідомий.

Правоохоронці встановили, що киянка познайомилась із чоловіком у соціальній мережі та згодом запросила його до себе додому. Перебуваючи у квартирі, він раптом став погрожувати жінці побиттям та вимагати гроші. Потім із гаманця потерпілої «гість» забрав 5 200 доларів та втік з квартири.

Оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний 32-річний місцевий мешканець та розшукали його у Шевченківському районі.

Слідчий повідомив порушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві шахрай із сайту знайомств після побачення побив та пограбував дівчину. Зловмисник повернувся до квартири дівчини нібито за «забутим» гаманцем, але його справжньою метою було пограбування. Новий знайомий знав, що у квартирі, окрім дівчини, нікого немає, тож щойно вона відчинила двері, гість почав її бити та душити, зібрав цінні речі у валізу та втік.

