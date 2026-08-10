Захистити парк чи не замерзнути взимку: у Києві через протести зупинили зведення тепломережі

Поліція жорстко затримує протестувальницю на Теремеках. Фото зі сторінки Kateryna Chepura у Facebook

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У Києві призупинили будівництво тепломережі після протестів через вирубування дерев. Водночас, прокласти тепломережу іншим шляхом можливості немає.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв на брифінгу, передають «Інтерфакс-Україна» і «Радіо Свобода».

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Пантелеєв запевнив, що іншого шляху прокладання тепломережі, зокрема під вул. Теремківською, наразі немає. Під землею там уже пролягає щільна система інших мереж: водопровід, каналізація та високовольтні електрокабелі.

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«Ми розуміємо людей, які проти знесення зелених насаджень. Ми би точно не йшли на такі заходи без критичної необхідності, адже іншого інженерного коридору для прокладання цієї тепломережі наразі не існує», — розповів він.

За словами представника КМДА, міська влада опинилася перед викликом: необхідно вчасно завершити підготовку об’єктів інфраструктури до опалювального сезону та водночас врахувати вимоги киян щодо збереження екології району. Наразі будівельні роботи повністю зупинено.

«У нас є діалог з громадськістю, зараз призупинили роботи на цій ділянці для повноцінної комунікації з людьми. Намагаємося знайти рішення, яке дасть можливість і провести підготовку до зими, і зберегти зелені насадження», — сказав чиновник.

Він уточнив, що роботи призупинили для того, щоб провести додаткові консультації з мешканцями і далі вже ухвалювати рішення.

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За інформацією Пантелеєва, в парку встигли вирубити 160 дерев.

Скандал з вирубування 100-річних дубів на Теремках

Нагадаємо, на Теремках у Києві спалахнув скандал через вирубування 80-річної лісосмуги задля прокладання теплотраси, що спричинило сутички місцевих жителів із поліцією.

У Мережі очевидці писали, що правоохоронці поводилися дуже грубо щодо протестувальників. Зокрема, вони затримали підлітків під час протестів проти знищення зеленої зони. Дітей вивели на очах у матері та в супроводі ювенальної поліції, а жінка змушена була бігти за автомобілем.

У КМДА натомість пояснювали, що видалення частини зелених насаджень на Теремках у Києві є вимушеним заходом для будівництва нової резервної теплової мережі.

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Також волонтер Сергій Стерненко заявив, що дерева вирубують за допомогою спецтехніки, яку Велика Британія нібито передала на потреби Сил оборони. У «Київзеленбуді» і КМДА спростували цю заяву.

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