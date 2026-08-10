Защитить парк или не замерзнуть зимой: в Киеве из-за протестов остановили строительство теплосети

Полиция жестко задерживает протестующую на Теремеках. Фото со страницы Kateryna Chepura в Facebook

Реклама

В Киеве приостановили строительство теплосети после протестов из-за вырубки деревьев. В то же время, проложить теплосеть другим путем возможности нет.

Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева на брифинге, передают «Интерфакс-Украина» и «Радио Свобода».

Реклама

Пантелеев заверил, что другой путь прокладки теплосети, в частности, под ул. Теремковской, пока нет. Под землей там уже лежит плотная система других сетей: водопровод, канализация и высоковольтные электрокабели.

Реклама

«Мы понимаем людей, которые против сноса зеленых насаждений. Мы бы точно не шли на такие меры без критической необходимости, ведь другого инженерного коридора для прокладки этой теплосети пока нет», — рассказал он.

По словам представителя КГГА, городские власти оказались перед вызовом: необходимо своевременно завершить подготовку объектов инфраструктуры к отопительному сезону и учесть требования киевлян относительно сохранения экологии района. В настоящее время строительные работы полностью остановлены.

«У нас есть диалог с общественностью, сейчас приостановили работы на этом участке для полноценной коммуникации с людьми. Пытаемся найти решение, которое позволит и провести подготовку к зиме, и сохранить зеленые насаждения», — сказал чиновник.

Он уточнил, что работы приостановили для того, чтобы провести дополнительные консультации с жителями и дальше принимать решения.

Реклама

По информации Пантелеева, в парке успели вырубить 160 деревьев.

Скандал по вырубке 100-летних дубов на Теремках

Напомним, на Теремках в Киеве разразился скандал из-за вырубки 80-летней лесополосы для прокладки теплотрассы, что повлекло стычки местных жителей с полицией.

В Сети очевидцы писали, что правоохранители вели себя очень грубо по отношению к протестующим. В частности, стражи порядка задержали подростков во время протестов против уничтожения зеленой зоны. Детей вывели на глазах у матери и в сопровождении ювенальной полиции, а женщина вынуждена была бежать за автомобилем.

В КГГА поясняли, что удаление части зеленых насаждений на Теремках в Киеве является вынужденной мерой для строительства новой резервной тепловой сети.

Реклама

Также волонтер Сергей Стерненко заявил, что деревья вырубают с помощью спецтехники, которую Великобритания якобы передала на нужды сил обороны. В «Киевзеленстрое» и КГГА опровергли это заявление.

Новости партнеров