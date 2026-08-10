Роками тероризував жінок і ховається за кордоном: поліція Києва оголосила підозру запеклому сталкеру

Сталкер / © Freepik

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У Києві оголосили в розшук 34-річного чоловіка, який упродовж дев’яти років займався систематичним сталкінгом та втручанням у приватне життя жінок.

Про це повідомили у поліції Києва.

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За даними досудового розслідування слідчих Солом’янського управління поліції, фігурант починав знайомства з жінками у громадських місцях столиці ще з 2017 року. Отримавши номери телефонів, він не залишав потерпілих у спокої навіть після того, як ті відмовлялися від спілкування.

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Для переслідування зловмисник використовував незаконно збережені персональні дані: телефонував із різних номерів, писав із численних акаунтів у месенджерах та особисто стежив за окремими жінками.

Крім того, чоловік здійснював спроби несанкціонованого входу до облікових записів онлайн-банкінгу, месенджерів, служб доставки та таксі своїх жертв, надсилав їм погрози й оформлював на їхні імена небажані замовлення.

Наразі слідчі задокументували 11 епізодів втручання у приватне життя.

Сам фігурант, який раніше вже ставав героєм журналістського розслідування, від лютого 2024 року перебуває за кордоном.

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За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно). Підозрюваного оголошено у розшук, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що у Києві понад 50 жінок заявили про сталкера, який переслідує їх.

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