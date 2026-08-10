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- Киев
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Годами терроризировал женщин и скрывается за границей: полиция Киева объявила о подозрении заядлому сталкеру
Полиция Киева объявила в розыск 34-летнего киевлянина, который с 2017 года систематически преследовал по меньшей мере 11 женщин, взламывал их личные аккаунты и посылал угрозы, за что ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
В Киеве объявили в розыск 34-летнего мужчину, который девять лет занимался систематическим сталкингом и вмешательством в частную жизнь женщин.
Об этом сообщили в полиции Киева.
По данным досудебного расследования следователей Соломенского управления полиции фигурант начинал знакомства с женщинами в общественных местах столицы еще с 2017 года. Получив телефонные номера, он не оставлял пострадавших в покое даже после того, как те отказывались от общения.
Для преследования злоумышленник использовал незаконно сохраненные персональные данные: звонил по телефону из разных номеров, писал с многочисленных аккаунтов в мессенджерах и лично следил за отдельными женщинами.
Кроме того, мужчина предпринимал попытки несанкционированного входа в аккаунты онлайн-банкинга, мессенджеров, служб доставки и такси своих жертв, присылал им угрозы и оформлял на их имена нежелательные заказы.
Следователи задокументировали 11 эпизодов вмешательства в частную жизнь.
Сам фигурант, ранее уже становившийся героем журналистского расследования, с февраля 2024 года находится за границей.
При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и использование конфиденциальной информации о лице, совершенное повторно). Подозреваемый объявлен в розыск, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в Киеве более 50 женщин заявили о преследующем их сталкере.