Годами терроризировал женщин и скрывается за границей: полиция Киева объявила о подозрении заядлому сталкеру

Сталкер / © Freepik

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В Киеве объявили в розыск 34-летнего мужчину, который девять лет занимался систематическим сталкингом и вмешательством в частную жизнь женщин.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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По данным досудебного расследования следователей Соломенского управления полиции фигурант начинал знакомства с женщинами в общественных местах столицы еще с 2017 года. Получив телефонные номера, он не оставлял пострадавших в покое даже после того, как те отказывались от общения.

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Для преследования злоумышленник использовал незаконно сохраненные персональные данные: звонил по телефону из разных номеров, писал с многочисленных аккаунтов в мессенджерах и лично следил за отдельными женщинами.

Кроме того, мужчина предпринимал попытки несанкционированного входа в аккаунты онлайн-банкинга, мессенджеров, служб доставки и такси своих жертв, присылал им угрозы и оформлял на их имена нежелательные заказы.

Следователи задокументировали 11 эпизодов вмешательства в частную жизнь.

Сам фигурант, ранее уже становившийся героем журналистского расследования, с февраля 2024 года находится за границей.

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При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и использование конфиденциальной информации о лице, совершенное повторно). Подозреваемый объявлен в розыск, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве более 50 женщин заявили о преследующем их сталкере.

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