- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
С ножом на кассиров: в Киеве СЗЧшник совершил разбойное нападение на заправке
В Киеве задержан 28-летний военный в СЗЧ за разбой на заправке.
В Киеве вооруженный мужчина устроил разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленником оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть (СЗЧ).
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел на Броварском проспекте. В помещение АЗС ворвался неизвестный мужчина, доставший нож и угрожавший двум кассирам. Злоумышленник отобрал у работников их мобильные телефоны.
К счастью, потерпевшим удалось вырваться от нападающего — они скрылись и забаррикадировались в подсобном помещении, откуда и передали сигнал в полицию.
Задержание и личность нападающего
По вызову мгновенно отреагировали бойцы полка полиции особого назначения №1. В считанные минуты спецназовцы прибыли на АЗС, где быстро обезвредили и задержали фигуранта.
Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Волынской области, находившийся в статусе СЗЧ военнослужащий.
Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, связанный с насилием, опасным для здоровья подвергшегося нападению, совершенный в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
Ранее сообщалось, что в Лубнах СЗЧшник жестоко изрезал ножом свою беременную жену.