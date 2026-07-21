С ножом на кассиров: в Киеве СЗЧшник совершил разбойное нападение на заправке

В столице полиция задержала военного в СЗЧ за разбойное нападение на заправку / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве вооруженный мужчина устроил разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленником оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть (СЗЧ).

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на Броварском проспекте. В помещение АЗС ворвался неизвестный мужчина, доставший нож и угрожавший двум кассирам. Злоумышленник отобрал у работников их мобильные телефоны.

Реклама

К счастью, потерпевшим удалось вырваться от нападающего — они скрылись и забаррикадировались в подсобном помещении, откуда и передали сигнал в полицию.

Задержание и личность нападающего

По вызову мгновенно отреагировали бойцы полка полиции особого назначения №1. В считанные минуты спецназовцы прибыли на АЗС, где быстро обезвредили и задержали фигуранта.

Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Волынской области, находившийся в статусе СЗЧ военнослужащий.

Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, связанный с насилием, опасным для здоровья подвергшегося нападению, совершенный в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Лубнах СЗЧшник жестоко изрезал ножом свою беременную жену.

Новости партнеров