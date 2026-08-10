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На Киевщине усиливают меры безопасности на АЗС из-за ударов России: что изменится
В Киевской области усиливают меры безопасности на автозаправочных станциях из-за угрозы вражеских атак.
В Киевской области усиливают меры безопасности и защиты автозаправочных станций после усиления российских ударов по АЗС в разных регионах страны (преимущественно пограничных и прифронтовых).
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Тимур Ткаченко.
Ткаченко провел совещание по ужесточению безопасности автозаправочных станций и комплексов в Киевской области. Участие в ней приняли представители ВСУ, полиции, ГСЧС и операторы рынка.
«Наша общая задача — усилить безопасность пребывания работников и посетителей АЗС в Киевской области, учитывая вызовы, которые диктует война», — заявил глава ОВА.
Один из главных приоритетов Ткаченко настаивал на внедрении на АЗС региона автоматизированных систем оповещения и обновления протоколов реагирования персонала на сигналы воздушной тревоги.
Кроме того, участники совещания подняли вопрос обустройства укрытий возле тех заправок, расположенных далеко от имеющихся защитных сооружений. В этом направлении планируется усилить диалог с владельцами и операторами АЗС.
Также на заседании обсудили очистку заправок от заброшенных автомобилей, которые загромождают маршруты эвакуации, препятствуют доступу к гидрантам и проезду спецтехники. Конкретные юридические и практические решения по расчистке территорий АЗС от таких машин будут вынесены на рассмотрение ближайшего заседания Совета обороны Киевской области.
Ранее россияне уничтожили за ночь все АЗС в одной из громад Полтавской области.
3 августа в результате российского удара по автозаправочной станции в Широковской общине под Кривым Рогом погибли 42-летний спасатель Эдуард Разлог и его 8-летний сын Максим.
Напомним, Россия терроризирует украинские АЗС. По данным аналитиков, с начала апреля в Украине зафиксировали по меньшей мере 246 атак на автозаправочные станции.
Ранее сообщалось, что все заправки от Харькова в Полтаву уничтожены ударами РФ.