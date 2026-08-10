На Киевщине усиливают меры безопасности на АЗС из-за ударов России: что изменится

Удар по АЗС на Криворожье

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В Киевской области усиливают меры безопасности и защиты автозаправочных станций после усиления российских ударов по АЗС в разных регионах страны (преимущественно пограничных и прифронтовых).

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Тимур Ткаченко.

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Ткаченко провел совещание по ужесточению безопасности автозаправочных станций и комплексов в Киевской области. Участие в ней приняли представители ВСУ, полиции, ГСЧС и операторы рынка.

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«Наша общая задача — усилить безопасность пребывания работников и посетителей АЗС в Киевской области, учитывая вызовы, которые диктует война», — заявил глава ОВА.

Один из главных приоритетов Ткаченко настаивал на внедрении на АЗС региона автоматизированных систем оповещения и обновления протоколов реагирования персонала на сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, участники совещания подняли вопрос обустройства укрытий возле тех заправок, расположенных далеко от имеющихся защитных сооружений. В этом направлении планируется усилить диалог с владельцами и операторами АЗС.

Также на заседании обсудили очистку заправок от заброшенных автомобилей, которые загромождают маршруты эвакуации, препятствуют доступу к гидрантам и проезду спецтехники. Конкретные юридические и практические решения по расчистке территорий АЗС от таких машин будут вынесены на рассмотрение ближайшего заседания Совета обороны Киевской области.

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Ранее россияне уничтожили за ночь все АЗС в одной из громад Полтавской области.

3 августа в результате российского удара по автозаправочной станции в Широковской общине под Кривым Рогом погибли 42-летний спасатель Эдуард Разлог и его 8-летний сын Максим.

Напомним, Россия терроризирует украинские АЗС. По данным аналитиков, с начала апреля в Украине зафиксировали по меньшей мере 246 атак на автозаправочные станции.

Ранее сообщалось, что все заправки от Харькова в Полтаву уничтожены ударами РФ.

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