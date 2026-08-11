У Києві пролунали вибухи: столиця перебуває під атакою балістики

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві вночі 11 серпня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» — закликав він.

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Жителів Києва та області закликають не залишати безпечних місць до офіційного відбою повітряної тривоги.

Крім того, цієї ночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Інформація про можливі наслідки та причини вибухів уточнюється.

Нагадаємо, під час ракетної небезпеки необхідно негайно пройти до найближчого укриття та залишатися там до відбою тривоги.

Нагадаємо, на тлі гострого дефіциту американських ракет PAC-3 Україна могла б модернізувати радянські комплекси С-300, зазначив військовий експерт Іван Тимочко. Він наголосив, що це не замінить високі технології Patriot, але дозволить суттєво підсилити протиповітряну оборону та перехоплювати частину балістичних ракет.

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