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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4297
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1 хв

У Києві пролунали вибухи: столиця перебуває під атакою балістики

У ніч проти 11 серпня у Києві пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про атаку із застосуванням балістичного озброєння. Вибухи також чули у Запоріжжі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Києві вночі 11 серпня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» — закликав він.

Жителів Києва та області закликають не залишати безпечних місць до офіційного відбою повітряної тривоги.

Крім того, цієї ночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Інформація про можливі наслідки та причини вибухів уточнюється.

Нагадаємо, під час ракетної небезпеки необхідно негайно пройти до найближчого укриття та залишатися там до відбою тривоги.

Нагадаємо, на тлі гострого дефіциту американських ракет PAC-3 Україна могла б модернізувати радянські комплекси С-300, зазначив військовий експерт Іван Тимочко. Він наголосив, що це не замінить високі технології Patriot, але дозволить суттєво підсилити протиповітряну оборону та перехоплювати частину балістичних ракет.

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