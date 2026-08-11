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- Киев
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В Киеве медиков вызвали в Шевченковский район после атаки РФ: бригада выехала на место
В Шевченковском районе Киева медиков вызвали на место происшествия после российской атаки.
В Шевченковском районе Киева зафиксирован вызов медиков на фоне российской атаки на столицу .
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, бригада экстренной медицинской помощи уже отправилась на место вызова в Шевченковском районе.
Информация о возможных пострадавших и последствиях атаки уточняется.
КГГА : В Шевченковском районе фиксируется возгорание складских помещений.
Угроза сохраняется. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В столице этой ночью раздавались взрывы . Городские власти призывают киевлян оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.