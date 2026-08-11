В Киеве медиков вызвали в Шевченковский район после атаки РФ: бригада выехала на место

Скорая помощь / © pixabay.com

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В Шевченковском районе Киева зафиксирован вызов медиков на фоне российской атаки на столицу .

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

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По его словам, бригада экстренной медицинской помощи уже отправилась на место вызова в Шевченковском районе.

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Информация о возможных пострадавших и последствиях атаки уточняется.

КГГА : В Шевченковском районе фиксируется возгорание складских помещений.

Угроза сохраняется. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В столице этой ночью раздавались взрывы . Городские власти призывают киевлян оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

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